Зам.-шефът на КОНПИ подал оставка, парламентът я обсъжда

Парламентът разглежда прекратяването на правомощията на Антон Славчев като заместник-председател на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. Председателят на Народното събрание Рая Назарян съобщи, че заявлението за оставка е внесено на 11 февруари. С гласуването си депутатите трябва официално да сложат край на мандата му в комисията.

В дневния ред е включена и ратификация на споразумение с Република Северна Македония за изграждане на железопътно трансгранично съоръжение. Документът е част от усилията за подобряване на свързаността между двете държави и развитие на транспортната инфраструктура в региона.

По предложение на ГЕРБ-СДС народните представители ще обсъдят на първо четене и промени в Кодекса за социално осигуряване. Очаква се дебатите да засегнат ключови текстове, свързани със системата за осигуряване и финансовата ѝ устойчивост.

Депутатите решиха да удължат пленарното време до изчерпване на законодателната програма за деня. След приключване на обсъжданията ще започне и редовният парламентарен контрол.

