Бомба от Костадинов! Има чадър над секти и връзки с ПП-ДБ

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов отправи тежки обвинения от кулоарите на Партийния дом по повод случая „Петрохан“. Той заяви, че в България има „чадър над всякакъв вид секти“ и че подобни организации съществуват именно заради държавна протекция. По думите му връзките с ПП-ДБ били „очевидни“.

Костадинов определи ПП-ДБ като „изключителен тумор в българската политическа система“ и изрази подозрение, че формацията действа като организирана престъпна група. Той заяви, че очаква още имена на политици да излязат наяве в рамките на аферата „Петрохан“, като според него разкритията тепърва предстоят.

По отношение на ГЕРБ Костадинов посочи, че според него „Демократична България“ е важен коалиционен партньор за партията на Бойко Борисов. Той припомни, че Борисов неведнъж се е изказвал положително за тях, както и че е правил опити да създава напрежение между ПП и ДБ.

От „Възраждане“ изразиха и съмнения за протурско влияние върху проекта на Румен Радев. Като аргумент бе посочено интервю на изселническа организация, според което българските турци щели да подкрепят Радев. Според Костадинов подобна външна подкрепа представлява риск за националната сигурност.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com