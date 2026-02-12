Пътуваме по-лесно за Турция. Промяната

По информация нa Aнадолската агенция от Министерството,TCDD Транспорт Инк., която цели да повиши удовлетвореността на пътниците и да приведе железопътния транспорт в съответствие със съвременните изисквания, разшири международните продажби на билети във всички канали след извършените инфраструктурни подобрения.

Така билетите за експреса Истанбул–София, които досега можеха да се купят само на ограничен брой гишета, вече се продават чрез интернет страницата, мобилното приложение и на всички билетни каси в Турция.

Експресът Истанбул–София осигурява железопътната връзка между Турция и Европа, като извършва ежедневни двупосочни курсове по маршрута Истанбул (Халкалъ) – София – Истанбул (Халкалъ). Пътуването продължава приблизително половин ден и преминава през Халкалъ, Черкезкьой, Одрин, Капъкуле, Свиленград, Димитровград и София.

Влакът тръгва от Истанбул в 20:00 ч. и пристига в София в 11:48 ч., а от София потегля в 18:50 ч. и достига Истанбул в 09:56 ч.

Цени и възможности за настаняване

По линията Истанбул–София се предлагат различни варианти за пътуване. Еднопосочният билет Халкалъ–София струва 36,40 евро на човек в четириместен кушет-вагон, 41,40 евро на човек в двуместен спален вагон и 74,60 евро за единично купе в спален вагон.

През летния сезон към композицията се добавят кушет-вагони с връзка до Букурещ. Еднопосочният билет Халкалъ–Букурещ е определен на 75,70 евро на човек в четириместен кушет-вагон. Влакът не разполага с ресторант-вагон.

Международната дигитална продажба на билети от TCDD Taşımacılık AŞ бе въведена за първи път миналата година за влака Ван–Техеран. Влакът Техеран–Ван тръгва всяка сряда и неделя в 12:35 ч. от Техеран и пристига във Ван в 11:00 ч., а влакът Ван–Техеран потегля всеки понеделник и четвъртък в 21:00 ч. и пристига в Техеран в 18:00 ч.

Линията се обслужва два пъти седмично в двете посоки, като билетите се продават както на гишета, така и онлайн, а цената на еднопосочен билет в кушет-вагон е 26,20 евро на човек.

Дигитална проверка на билетите и условия за връщане

В рамките на дигиталната билетна система пътниците могат да представят билетите си разпечатани на формат А4 с видим баркод или в PDF формат чрез мобилно устройство.

Възстановяване на суми е възможно най-късно до 24 часа преди заминаването, като при пътувания към Европа се удържат 10%, а към Близкия изток – 20% от стойността. Промени в билета могат да се правят без такса еднократно в същия срок.

Миналата година с експреса Истанбул–София са пътували 31 хиляди души, а с влака Ван–Техеран – 30 хиляди пътници за периода от подновяването на курсовете на 9 март 2025 г. до края на годината.

TCDD Taşımacılık AŞ продължава да модернизира железопътните пътувания чрез разработената с местни технологии „Платформа за пътнически превози“, отличена с първа награда на Турските ИТ награди 2025, както и чрез онлайн продажби, мобилни приложения, безконтактни услуги и дигитална интеграция по международните линии.

С пускането на онлайн продажбите за експреса Истанбул–София компанията разшири дигиталния достъп до международните железопътни пътувания и по европейската линия.

„Достъпът до сигурно и комфортно пътуване с влак стана по-лесен“

Министърът на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу заяви, че в света вече е широко разпространена продажбата на билети онлайн и в този контекст е започнала работа за дигитализиране на продажбите на международните влакове, обслужващи Турция.

Той посочи, че първо са започнали онлайн продажбите на билети за линията Ван–Техеран чрез разработената местна платформа за пътнически превози, и добави:

„Освен инвестициите във всички видове транспорт, продължаваме бързо да интегрираме новите технологии в транспортната система. За да улесним достъпа на местни и чуждестранни пътници до билетите за сигурното и комфортно пътуване с влак по железопътните линии на Турция, отворени към света, прехвърлихме продажбата им в дигитална среда. Така достъпът до безопасното и удобно пътуване с влак стана още по-лесен.“

