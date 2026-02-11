Решават за Марин льо Пен на 7 юли

Апелативният съд в Париж определи присъдата по делото за корупция срещу крайнодясната лидерка Марин льо Пен да бъде произнесена на 7 юли. Решението ще определи дали тя ще може да се кандидатира за президентските избори догодина.

Според обвинението, в периода от 2004 до 2016 г. Льо Пен, с още няколко души, са отклонили фондове, предназначени за работата на Европейския парламент, за да плащат на служители, които всъщност са работили за партията им, предава БНТ.

Миналата година дългогодишната лидерка на френската крайнодясна партия "Национален сбор" получи петгодишна забрана да заема публична длъжност. Марин льо Пен отрича да е извършила нещо нередно. Ако забраната за заемане на висш пост не бъде отменена, се очаква за президентските избори да се кандидатира сегашният председател на "Национален сбор" Жордан Бардела.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com