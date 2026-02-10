Илияна Йотова назначи Наталия Узунова за посланик в Люксембург

Президентът Илияна Йотова е издала указ, с който назначава посланика в Белгия Наталия Узунова за посланик и в Люксембург със седалище в Брюксел. Указът е публикуван в днешния брой на "Държавен вестник".

Според Конституцията президентът назначава ръководителите на дипломатическите представителства по предложение на Министерския съвет.

През октомври миналата година президентът Румен Радев (2017-2026 г.) назначи Наталия Узунова за посланик в Белгия.

Наталия Узунова е родена през 1979 г. Тя е дипломат от кариерата, с дългогодишен професионален опит в Министерството на външните работи.

Магистър е по "Право" (УНСС) и "Политология" от Калифорнийския университет в Лос Анжелис (UCLA). Има редица допълнителни специализации по различни програми, сред които и в Европейския център за изследвания на сигурността "Джордж Маршал" в Гармиш-Партенкирхен, Германия (2004), както и в Европейското национално училище по администрация (ENA) (2017 г.).

Тя е работила като национален експерт в Европейската комисия в Брюксел и като пълномощен министър в Постоянното представителство на България в Брюксел. В Централното управление на МВнР е работила като: референт за САЩ в дирекция "Америка" (2002-2004 г.); експерт по сътрудничеството с НАТО в дирекция "НАТО и Международна сигурност" (2004-2005 г.); и в дирекция "Политика за сигурност" (2005-2008 г.).

