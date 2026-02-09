Съпругата на Мицотакис ранена при катастрофа в Италия

Марева Грабовски-Мицотакис, съпругата на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, пострада при автомобилна катастрофа в Италия.

Тя е била транспортирана и хоспитализирана в Атина, където е претърпяла операция на двете си ръце.

Според информацията на "Прототема", инцидентът е станал в събота вечер (7 февруари), след като Марева е придружавала премиера на откриването на Зимните олимпийски игри в Милано, предаде БГНЕС.

Изданието отбелязва, че съпругата на премиера се намира в добро състояние, а Мицотакис е бил до нея в болницата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com