Дете загина при руски атаки срещу Харков

Нощните руски атаки взеха жертви в Украйна.

35-годишен мъж е бил убит при нападение срещу Одеса. Двама души са били ранени, включително 19-годишно момиче.

След полунощ ВВС на Украйна съобщиха за движение на вражески безпилотни летателни апарати в Черно море в посока Одеса.

В резултат на обстрела жилищните сгради и комуникациите бяха повредени.

Пожар е възникнал на покрива на многоетажна сграда, повреден е газопровод, а пожари са регистрирани и в леки автомобили и нежилищна сграда, съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Сергий Лисак.

Жена и 10-годишно дете загинаха, а трима други бяха ранени в Богодухов, Харковска област, в резултат на руски удар с дрон тази нощ.

Едно от попаденията е засегнало жилищна сграда, която е била напълно унищожена. Изпод развалините са извадени телата на двете жертви, пише "Украинская правда".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com