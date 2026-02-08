Румънският президент се похвали с покана от Тръмп за Съвета за мир

Румъния се оказва в центъра на дипломатическа дилема около новата международна инициатива на САЩ. Президентът на страната Никушор Дан потвърди, че е получил покана за участие в учредителното заседание на Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп, насрочено за 19 февруари във Вашингтон, но подчерта, че Букурещ все още не е взел окончателно решение.

Покана от Вашингтон и колебание в Букурещ

Информацията беше оповестена лично от Никушор Дан, който чрез публикация във Фейсбук уточни, че румънската позиция ще зависи от допълнителни разговори със САЩ. По думите му страната му не изключва участие, но при ясно дефинирани условия.

Румънският държавен глава посочи, че ключов фактор ще бъдат предстоящите обсъждания с американската страна относно формата на срещата и статута на държави като Румъния, които към момента не са членове на Съвета за мир, но проявяват интерес да се включат в него.

Уставът като препъникамък

Според Дан евентуалното участие на Румъния е обвързано с възможността за преразглеждане на устава на новосъздадената структура. Именно широките правомощия, заложени в правилата на Съвета за мир, както и доминиращата роля на Доналд Тръмп, предизвикват резерви сред редица държави.

Румънският президент даде да се разбере, че Букурещ не би участвал формално в орган, в който няма яснота за механизмите на вземане на решения и ролята на отделните страни.

Съветът за мир и геополитическите въпроси

Учредителното заседание на Съвета за мир, свикан от администрацията на Тръмп, е планирано да се проведе във Вашингтон на 19 февруари и е свързано с по-широките усилия на САЩ за позициониране като посредник по ключови международни конфликти.

До момента редица западни партньори подхождат предпазливо към инициативата, докато други държави проявяват интерес, но настояват за промени в начина, по който ще функционира новият формат. Решението на Румъния се очаква да даде сигнал и за позицията на други източноевропейски страни спрямо проекта на Вашингтон.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com