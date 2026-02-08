Страх от Америка затисна търговията на Индия

Индийските рафинерии започват да избягват покупките на руски петрол за доставки през април и е вероятно въздържането да продължи и след това, твърдят източници на Ройтерс. Ходът е част от по-широка стратегия на Ню Делхи, насочена към финализиране на търговско споразумение със Съединените щати.

По данни на агенцията три големи индийски петролни компании вече не приемат оферти от търговци за руски суров петрол с товарене през март и април. Макар че част от доставките за март са били договорени по-рано, повечето рафинерии са прекратили нови покупки от Русия и пренасочват интереса си към алтернативни пазари.

Решението съвпада по време с обявяването на рамка за търговско споразумение между САЩ и Индия, което двете страни се надяват да приключат до март. Целта на сделката е намаляване на митата и засилване на икономическото сътрудничество. В съвместното изявление руският петрол не беше споменат изрично, но американският президент Доналд Тръмп отмени 25-процентните мита върху индийски стоки, наложени по-рано заради покупките на руски петрол.

По думите на Тръмп решението е взето, след като Ню Делхи е поел ангажимент да прекрати директния и индиректния внос на руски суров петрол. Индийското правителство обаче официално не е обявявало планове за пълно спиране на доставките от Русия.

След началото на войната в Украйна Индия се превърна в най-големия купувач на руски петрол с отстъпка. Въпреки това данни от търговци и източници в сектора показват, че през декември вносът на руски суров петрол е спаднал до най-ниското си ниво от две години. Паралелно с това индийските рафинерии увеличават покупките си от държави в Близкия изток, Африка и Южна Америка, което подсказва по-дълбока и трайна промяна в енергийната стратегия на страната.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com