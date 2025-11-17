Да видиш 60-килограмов питон вкъщи! Ужасът на едно семейство

Където и да си по света, ако се върнеш вкъщи и видиш един 60-килограмов питон, който се увива около стените, трудно можеш да запазиш самообладание.

Подобен ужас изживява 15-годишно момиче от Малайзия, което се върнало от училище и заварило огромното влечуго да яде тавана, разказва World of Buzz.

Момичето веднага се обадило на майката, а тя като пристигнала и видяла малайския питон, който е най-страшният хищник, почти припаднала.

Малко по-късно се обадила на офицерите на малайзийските граждански сили, които веднага пристигнали, но и те били изненадани от размера на влечуго. То било толкова голямо, че наподобявало анаконда.

Полицаите казали, че е цяло щастие, че змията е забелязана навреме, иначе последствията можели да бъдат непредсказуеми.

След инцидента къщата била внимателно почистена, за да се премахне миризмата на змията. Въпреки това семейството още не е отърсило от страха и вече пуснало обява да смени дома си.

