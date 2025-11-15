Тъмната страна на зодиите: Скорпионът - садист, Стрелецът - комарджия, Козирогът - универсален проклетник

Лъвовете са водачи, Везните – справедливи, а родените под знака на Дева – безупречно чисти и подредени. Чували сме за добрите страни на тези и други зодиакални знаци.

Но наясно ли сме с лошите? Кой е капризен, кой – инатлив, и кой – направо кошмарен? Всичко това може да се научи от книгата “Мрачната страна на зодиака” на британската астроложка Стела Хайд, самата тя – проницателен и проклет Рак, пише в. “Дейли мейл”. Авторката разкрива недостатъците, предопределени от звездите, как могат да ви навредят и коя професия е най-подходяща предвид лошотията ви.

Овен: Луд умора нема

Лакоми, заядливи, напористи, първични, егоисти, вие сте най-яростният знак в зодиака. Имате проблем с табутата – видите ли знак “Стоп”, втурвате се с рогата напред. Овенът е патологично обсебен от стремежа да пребори конкуренцията. Винаги иска да е пръв и е готов на всичко, за да спечели. Разбирането му за честна игра е да победи той. Деликатността му е непозната – за да постигне целта си, гази наред, а после замазва с ангелска физиономия.

Най-големият порок: Гневът. При Овена той е импулсивен, първосигнален, без връзка с главния мозък. Понякога това е полезно, но го обуздавайте, когато сте зад волана.

Любов: Завоеватели в секса, които искат да им се повтаря, че са най-добрите любовници. Влюбват се страстно, но за кратко време, през което са нетърпимо обсебващи.

Приятелство: За него Овенът има ясни правила – другият да прави каквото каже той, да му се възхищава и никога да не го критикува. На всяка цена трябва да е навсякъде и в центъра на събитията. Става безумно ревнив, ако някой негов познат прави нещо по-добре от него.

Подходяща професия: Изследовател – така винаги ще сте първи и ще можете да се хвалите с това. Като пожарникари бихте се изявили като истински герои, но не се изкушавайте вие да подпалите огъня.

Телец: Рационални и закостенели

Изумително дебелокожи, вие се размърдвате едва когато ви ръгнат с остена. Тесногръди, закостенели консерватори, риете дълбоко в една и съща бразда. Телецът е безмилостен диктатор със силно чувство за собственост и непреодолим копнеж по парите. Неспособността му да се приспособи, камо ли да се промени, е резултат от липса на въображение. Малкият му бичи мозък не може да мисли комплексно и затова се оставя лавината, която е отказал да забележи, да го затрупа жив.

Най-големият порок: Алчността. “Искам ги всичките веднага” е първата мисъл на Телеца, когато го връхлети желанието да се сдобие с нови предмети. Отмъстителен.

Любов: Всеки по-умел сексуален партньор би умрял от скука във вашето легло. Съпротивлявате се на всеки опит да се внесе спонтанност или изненада в любовната игра.

Приятелство: Има си причина Телецът да стои самотен в полето. Отчасти това се дължи на неговия непоносим характер, но главно – на сребролюбието му. От безконечни дискусии за финансовите му планове и инвестиции хората губят желание за живот.

Подходяща професия: Брокер на имоти. Покажат ли ви някой старинен архитектурен шедьовър, започвате кроежи да го превърнете в новобогаташки апартамент. И съдия-изпълнител ще ви пасва добре, тъй като сте напълно безразлични към чувствата на другите.

Близнаците: Коварни и безотговорни

Под пласт привидна искреност и чар дебне двуличен, коравосърдечен сплетник, който трупа информация, за да направи някому мръсотия, да го очерни. А после се учудва, че му се сърдят. Близнакът да прощава, но е безогледен измамник, способен да вземе играчката на дете и да злорадства, че го е разплакал.

Вие сте вечно незадоволени. Постоянно имате чувството, че изпускате интересен купон, на който не сте поканени. За да компенсирате, трябва да бъдете нонстоп забавлявани. Намирате се в перманентна криза на средната възраст – безотговорни, неудовлетворени, неспособни на обвързване хора, които на 45 години още носят бейзболната си шапка с козирката назад.

Най-големият порок: Не е само един, а по два за всеки близнак.

Горделивост (знаете, че изглеждате добре). Похот (защото е готино). Завист (за красиви, лъскави неща). Алчност.

Любов: Не търпите отегчение в леглото. Горко на партньор, който не ви развлича. За вас любовта значи да бъдете с едно гадже, докато флиртувате със следващите две.

Приятелство: Родени сте за социални мрежи, а на всяко парти зорко дебнете има ли някой по-красив и известен от вас или човек, който може да ви бъде от полза.

Подходяща професия: Троен агент – обожавате да надхитряте хората. Служебен клюкар. Умеете да се умилквате и ласкаете. Със същата лекота сте готови и на предателство.

Рак: Раздирани от вътрешни демони

Cръдливи, капризни, докачливи, вие храните подозрение към всеки и всичко и нямате вяра в бъдещето. Това често ви прави сантиментални и отчаяни, кара ви да се чувствате самотни. И без сериозен повод се смятате за пренебрегнати, все някой ви напада без причина. Ракът обича да се вайка. Има сетива и за едва доловимата обида, помни всичко гадно, което някой някога е казал за него, и го превърта дълго в съзнанието си. Внимава да не издаде нещо, което хората биха използвали срещу него, а ако се случи, обръща нещата срещу тях.

Най-големият порок: Пасивност. Изпадате в парализираща неподвижност, когато позволите на безнадеждността да ви завладее.

Любов: Ако срещнете мечтания партньор, хвърляте въдицата, но с особена стратегия – отивате в другата стая, за да ви преследва той. Тайната ви мисъл е да не се изложите, ако нещо се обърка. Ревниви сте.

Приятелство: Сближавате се главно с хора, които по някакъв начин се нуждаят от вас, и ги правите част от колекцията си. Прилепчиви и манипулативни, умело използвате обиденото мълчание, задушаващата привързаност и смяната на настроения, за да накарате другите да направят каквото искате.

Подходяща професия: Консултант по житейските проблеми – носи ви наслада да поплачат на рамото ви.

Лъв: Надути сноби

Лъвовете са крале (или кралици), но дълбоко в лъвското си сърце знаят, че са арогантни, нетолерантни, надути, егоцентрични грубияни. Смятат, че останалите са длъжни да ги обожават, затова лесно се поддават на ласкателства. И не забелязват, че през това време други им отмъкват плячката. Вие, Лъвове, очаквате светът да се върти около вас. Ако това не стане, изпадате във величествена, царска покруса. Заслугите са единствено ваши, а другите са боклуци. И никога, ама никога не грешите!

Най-големият порок: Надменност.

Любов: Там всичко е само стойки и аплаузи. Но концентрирани върху стила, позата и изпълнението, вие често не забелязвате, че партньорът ви е заспал.

Приятелство: Лъвовете не завързват приятелства, а създават съюзи или позволяват да бъдат боготворени. Ужасни сноби, те се свързват с хора, които смятат за приемлив фон – мощни, важни или просто богати.

Подходяща професия: Цар – какъв по-добър начин да властваш над другите. Мегазвезда – масите да те обожават.

Дева: Мрън-мрън и жестоки критики

Представителите на тази зодия са негативни, придирчиви, нравоучителни шубелии, обсебени от детайла, които не правят друго, освен да мърморят и критикуват. Забавят, но не забравят. Девата винаги е права. А ако не е, по-скоро би си изяла децата, отколкото да признае това. Робува сляпо на първото впечатление. Ако на пръв поглед хареса Бостънския удушвач, до края ще твърди, че е прекрасен човек.

Вие сте маниакално обзети от мисълта за здравето си. Удивителен е броят на болестите, които смятате, че сте пипнали. Няма лечение, което да не сте опитали. Ставате лесна плячка на култове, псевдомесии и чудотворни диети.

Най-големият порок: Суета. Прекалено сте доволни от себе си и жестоко критични към всички останали.

Любов: Правите секс като по учебник (блазе на партньора ви!). А когато ви попитат как е минало, давате подробни обяснения.

Приятелство: Искате да знаете с какво отблъсквате хората? С постоянните си порицания и команди. Приятелите ви са в ролята на боксова круша, която обсипвате с критики и забележки.

Подходяща професия: Вещо лице – какво по-хубаво за Девата от това да се рови в детайлите.

Цензор – дава възможност да нареждате на другите какво да мислят.

Везни: Мързеливи и сметкаджии

Непостоянство, леност, крайности – от това са направени Везните. Удивително неспособни да вземат решения. Безделници. За тях важи поговорката “Вода гази, жаден ходи”. Плетат интриги, но излизат чисти от кашите. Мусят се, когато им потънат гемиите. Вие не можете да изберете едно нещо, ако това значи да се лишите от друго. Неслучайно се двоумите между два разкошни подаръка – знаете, че ако протакате колебанието си, в крайна сметка ще получите и двата.

Най-големият порок: Самолюбие, алчност, мързел. Везната не може да се спре само на един дефект…

Любов: Вие ласкаете плячката си, флиртувате, правите мили очи, но не допускате разюздан похот, за да не се потите и да не изгубите контрол. Често ви движи интересът.

Приятелство: “Далеч от очите – далеч от сърцето” – постоянно и с лекота зарязвате хората. Причината – най-добрият приятел сте си вие и само вие.

Подходяща професия: Моден дизайнер – може да накарате и най-успелите да изглеждат смешни и отвратителни. Имиджмейкър – превръщате всяка мръсотия в злато.

Скорпион: Порочни и садисти

Черните страни на Скорпиона са по-черни от тези на останалите – за него епитети като злодей и велзевул са слаби. Няма грях или поквара, които да не им минават през ума, макар че може и да не ги извършат. Понякога е по-изискано да си забраниш нещо, отколкото да си го разрешиш. Вие презирате слабите, хленчещите, неудачниците. Ако сте световен диктатор, ще ги смачкате безмилостно. Любимите ви състезателни игри са логическите – продължавате да участвате дори когато другите отдавна са се оттеглили.

Най-големият порок: Похот. Похот за власт, пари, статут, мъст и секс.

Любов: Може да изглеждате като бог, трол или библиотекар – няма значение, защото магнетизмът на Скорпиона няма нищо общо с външния му вид. За вас сексът е власт – и винаги държите нещата под контрол.

Приятелство: Без да сте много общителни, имате купища познати, но само шепа близки приятели. Избирали сте ги, защото са лоялни, не ви конкурират и уважават авторитета ви. Повечето хора се страхуват от вас и затова правят каквото им кажете

Подходяща професия: Таен агент – можете да направите всичко на всеки.

Финансов брокер – още на втория опит ставате несметно богат.

Стрелец: Безразсъдни комарджии

Безразсъдни, нагли и скандалджии, вие сте хулиганите и комарджиите на зодиака. Играта на всяка цена. Руска рулетка? Я ми подай калашника! Стрелецът троши бариерите, дори и поставените за негова сигурност. Ако съзре обвързване на хоризонта, се изпарява яко дим. Нетактичен е. Ако приятел загуби крака си в инцидент, предизвикан от него, ще попита може ли да му вземе маратонките.

Най-големият порок: Всички може би, но сластта и лакомията доминират, защото не можете да устоите на изкушението да си угаждате.

Любов: Не могат да ви обвинят в липса на ентусиазъм, но не всеки може да сменя летящия трапец с вашата лекота. Трудно схващате, че страстта е по-важна от това да се потиш.

Приятелство: Повърхностен и неподбиращ (предпочитате да наричате това спонтанност), бихте се чифтосали с всеки, но не за дълго, за да не ви обвържат.

Подходяща професия: Каскадьор – опасност е фамилното ви име.

Наемник – да убиваш непознати, е толкова вълнуващо.

Козирог: Универсални проклетници

Cтиснат, упорит, дребнав, злопаметен, вие с нечувана енергия и жестокост тормозите другите, докато изтощени не кандисат на вашето. Сломявате всяка съпротива в устрема си да наложите своя педантичен ред и правила. Бихте направили всичко, за да запазите социалния си статус, но прикривате безскрупулните си патологични амбиции и инат. Презирате повечето хора (те не са на нивото ви) и общувате с тях по задължение или от скука.

Вроден работохолик, съжителството с вас е истинско изпитание. На всичкото отгоре сте и Чичо Скрудж.

Най-големият порок: Скъперничество. Разяждат ви стремеж към трупане и неутолим глад.

Любов: Събота вечер е – време за съпружески кавги. Затова слагате пижамата и гасите лампата. Иначе сте похотливи, но не си го признавате.

Приятелство: Разочаровани сте от приятелите, защото не оценяват помощта ви, въпреки че вашите методи очевидно са по-ефикасни от техните.

Подходяща професия: Застраховател – за да плащате колкото се може по-малко и колкото се може по-късно.

Политик – отлично пасва на високото ви самомнение.

Водолей: Циници и грандомани

Гадняр, циник, коравосърдечен тип, готов да направи мръсно на някого, само и само после да му се надсмива. Обича да се забавлява, като тормози останалите. Вие не се притеснявате да бъдете “черната овца”. Скандални, с предизвикателен външен вид, смятате останалите за сиви и скучни. Харесва ви перверзното. Фанатично свободолюбиви – винаги правите каквото си искате. По-скоро ще пиете керосин, отколкото да признаете, че се нуждаете от някого.

Най-големият порок: Може би леност – доста сте инертни, а също и с прекомерно чувство за превъзходство.

Любов: Навъртайте се около тълпите за “Междузвездни войни”. Все ще намерите някой, който обича ексцентриците.

Приятелство: Хората мислят, че сте дружелюбни, защото излизате с много компании. Но това е само защото ви трябват обилни статистически данни, за да попълните техническата си документация.

Подходяща професия: Побъркан учен – най-накрая шанс да откриете оръжие, което да унищожи човечеството.

Крупие – заровете са много по-предсказуеми от хората.

Риби: Завистливи и равнодушни

Имате репутацията на предан болногледач, но щом някой се оправи и си стъпи на краката, започва да ви гони луда завист. Смятат ви за състрадателен, но криете равнодушие до жестокост – ако някой вика за помощ, казвате си, че това не ви засяга и не ви е работа да се намесвате. Изглеждате безпомощни и уязвими, но не сте – добре използвате преимуществата на мъченичеството. Всеки, който има работа с вас, трябва да си носи записващо устройство, защото ще отречете всичко, за което преди две минути сте се споразумели.

Най-големият порок: Завист. Смятате, че сте щели да стигнете далеч, но родителите и всички останали са ви попречили.

Любов: Обичате някой да се грижи за вас, но не отказвате да се възползвате, ако ви падне възможност. Любовниците ви капитулират пред оцъклените очи на 2000-те плюшени играчки, които сте струпали в спалнята си.

Приятелство: Интересува ви количеството и плувате сред огромен брой познати. Не задържате дълго вниманието си върху наличните най-добри приятели и постоянно търсите нови.

Подходяща професия: Световен диктатор – единственият начин да превърнете фантазиите си в реалност.

Наркобарон – всичко ще върви добре, докато не започнете да опитвате от стоката.

