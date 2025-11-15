Дупница ликува! Две деца счупиха рекорд в "Стани богат"

Дупница ликува! Двама от прекрасните ученици в малкия град накараха цяла България да се гордее с децата си.

Великолепната Сара-Мария Кьосева спечели 10 000 лв. от “Стани богат”, децата на СЕУ “Паисий Хилендарски” пишат новата история на училището, обяви viaranews.com след великолепното представяне на младата дама на стола на богатството.

Тя и Димитър Киков - Кико възхитиха цяла България с много знания, амбиция, богата култура и чар.

Истинско възхищение предизвика дупничанката Сара-Мария Кьосева с участието си в поредния специален епизод на “Стани богат”. Десетокласничката от СЕУ “Св. Паисий Хилендарски” извоюва 10 000 лева и покори сцената на “Златна лига“ на младите умове с много знания, чар, богата обща култура, амбиция и добре премерен риск.

Това е втора поредна голяма сума, която постъпва в училището за паметната кауза - издаване на информационна книга в чест на 155-ата годишнина на СЕУ “Св.Паисий Хилендарски”. Миналата седмица и друг възпитаник на школото, в лицето на талантливия Димитър Киков, се изкатери до заветната сума от 10 000 лева. С участието си в предаването, двамата със Сара-Мария Кьосева успяха да покорят сърцата на цяла Дупница и да събудят възхищение у зрителите на България.

Сара-Мария Кьосева е ученичка от X “б” клас в СЕУ”Св.Паисий Хилендарски”. Изучава интензивно испански и английски езици. От ученическия чин споделя, че мечтае да стане лекар със специалност “Хирургия”.

Разказва, че за участието си в “Стани богат” се подготвя за кратък период от време, чрез онлайн платформата на предаването, четене на енциклопедична, научна и общообразователна литература. Тръгва към върховете на лигата с голямо вълнение, свито сърце, притеснение и отговорност от бъдещия развой на играта.

Водещият Ники Кънчев и екипът на “Стани богат” забелязват нейното безпокойство и правят всичко възможно, за да я предразположат. Така “златното” момиче успява да преодолее притесненията и да разгърне максимално своя потенциал.

За жокери посочва преподавателките си по География и Физика от училището-Татяна Стамболийска и Елена Масленкова. В публиката са нейният добър приятел Антъни и братовчедка й Елица. Подкрепя я и цялото й семейство, което гледа представянето зад кулисите. Въпросите, на които отговаря са свързани с личните й интереси в областта на науката, литературата и езикознанието.

Изпитва изключително задоволство от факта, че чрез доброто представяне, двамата с Димитър Киков успяват да демонстрират как ученици от малки градове могат да се конкурират успешно с връстниците си от елитни училища в цялата страна.

“При представянето ми съобщиха, че идвам чак от Дупница. Не се обидих, но успях да покажа, че понякога по-скромните могат да имат далеч повече знания от т.нар.“елитни” ученици. Горда съм, че успях да защитя авторитета на моето училище”, разказва развълнувано Сара-Мария Кьосева. Тя благодари на преподавателите си и истински се радва, че чрез спечелването на 10 –те хиляди ще помогне за издаването на голямата паметна книга на СЕУ ”Св. Паисий Хилендарски”.

“Идеята е много добра и съм убедена, че чрез нея ще върнем много хора към най-милите им детски спомени. Тя ще покаже и на малките ученици, че са част от една хубава, голяма и успешна общност”, споделя именитата възпитаничка на най-голямата езикова гимназия в областта.

Гордостта от демонстрираните знания и успехи на Сара-Мария Кьосева и Димитър Киков е огромна за ръководството, всички преподаватели и възпитаници на училището.

Освен поздравления и благодарности, двамата получават истинска награда. Те са първите избрани, които ще пътуват за Кипър по международната образователна програма “Еразъм”, съобщи директорът на СЕУ “Св. Паисий Хилендарски” Анелия Йорданова.

