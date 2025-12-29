ЕЦБ отсече. Последни думи към България за еврото

Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард отброява последните дни преди приемането на еврото в страната ни от 1 януари 2026 г, съобщи NOVA.

Чакането почти приключи: остават 3 дни до присъединяването на България към еврото. Исторически етап, който укрепва търговията, пътуванията и финансовата стабилност в цяла Европа", написа Лагард в профила си във Facebook.

Всички сметки в лева ще бъдат автоматично превалутирани по фиксирания курс 1 евро = 1.95583 лв. До 30 юни 2026 г. ще можем да обменяме левове в евро във филиалите без такса. А до края на месец януари ще можем да се разплащаме както в лева, така и в евро.

