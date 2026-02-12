Пеевски се срещна с младежи от Смолян

Лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски се срещна с младежи от област Смолян, които посетиха Народното събрание и Музея на Сглобката, разположен в кабинет 222А.

Той поздрави младите хора и ги увери в това, че точно те са във фокуса на вниманието на действията на ДПС и ПГ на ДПС - НОВО НАЧАЛО - да имат равни възможности да се реализират в България и да имат успешни кариери.

Младите хора имаха възможност да наблюдават работата на народните представители, а в Музея на Сглобката се запознаха с разкритията на истината за големите лъжи в политиката.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com