От ГЕРБ се произнесоха за Гюров

Заместник-председателят на ПГ на ГЕРБ Деница Сачева коментира решението на президента Илияна Йотова да посочи Андрей Гюров за служебен премиер.

По думите й по време на консултациите ГЕРБ не са изразили конкретна позиция за това кой трябва да оглави служебния кабинет, за разлика от други парламентарни сили. „Колегите от ПП–ДБ шумно агитираха за Андрей Гюров. Консултациите дадоха своя резултат. Имаме избор, който е пожелан от парламентарната група на ПП–ДБ“, заяви Сачева.

Тя подчерта, че съставът на служебния кабинет ще бъде изцяло в прерогативите на държавния глава. Според нея няма основания за притеснения относно бъдещия вътрешен министър. „Това да предпоставяме, че министърът на вътрешните работи е най-важната фигура в едни избори, по-скоро е оправдание за тези, които ги губят“, коментира още тя.

В края на изявлението си тя изрази съболезнования към близките на жертвите в скорошна трагедия, без да навлиза в политически оценки. „Единствените, които могат да разследват, са компетентните институции. Няма да правя политически коментар на едно криминално събитие“, посочи Сачева и уточни, че вътрешният министър Даниел Митов в момента е извън страната.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com