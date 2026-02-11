Политика

Слави избухна! За шарлатаните, Гюров и Петрохан

ППДБ ще получат цялата власт, и то без избори, заяви лидерът на ИТН

11 фев 26 | 15:00
1273
Агенция Стандарт

"След избора на Андрей Гюров за служебен министър-председател стана безпрекословно ясно, че шарлатаните от ППДБ, които покровителстват и спонсорират педофилията в България, ще получат цялата власт, и то без избори." Това заяви лидерът на ИТН Слави Трифонов в пост във Фесбук и допълни: "Също така е ясно, че президентската институция, която първо създаде, а после освети партията на шарлатаните, днес е влязла в договорка с тях."

"На тази база още отсега е ясно, че служебният кабинет не е безпартиен, не е безпристрастен и ще изпълнява най-съкровеното желание на ППДБ - избори с „тяхно МВР“. Това, което ни очаква, са нечестни избори и замитане на връзките на ППДБ с трагедията в Петрохан", каза още Трифонов.

Валентин Любенов
преди 1 секунда

Дали са шарлатани,споменатите личности не зная.Пък и какво им е шарлатанското.Специално,Гюров е високообразован и с добър опит. Но,виж,Славчо е завършен шарлатанин: с купена диплома,без никакъв професионален опит,пишман-политик,откровен чалгаджия. А,какво да кажем,че след клетвите за "изчегъртване" и победата в изборите,позорно подви опашка,защото просто не знаеше какво да прави с властта.После,май по заповед от Тиквата,разби коалицията.И,най-накрая тихичко полегна в скута на Боко,смучейки палеца на Шиши. И,ако това не е шарлатанство,здраве му кажи.

