Слави избухна! За шарлатаните, Гюров и Петрохан

"След избора на Андрей Гюров за служебен министър-председател стана безпрекословно ясно, че шарлатаните от ППДБ, които покровителстват и спонсорират педофилията в България, ще получат цялата власт, и то без избори." Това заяви лидерът на ИТН Слави Трифонов в пост във Фесбук и допълни: "Също така е ясно, че президентската институция, която първо създаде, а после освети партията на шарлатаните, днес е влязла в договорка с тях."

"На тази база още отсега е ясно, че служебният кабинет не е безпартиен, не е безпристрастен и ще изпълнява най-съкровеното желание на ППДБ - избори с „тяхно МВР“. Това, което ни очаква, са нечестни избори и замитане на връзките на ППДБ с трагедията в Петрохан", каза още Трифонов.

