Президентството не било мечта на Гюров. Явно просто му се случва
Бившият премиер влезе в битката като „работещ българин“, въоръжен с различна социология и разказ за спокойна актриса
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Бившият премиер влезе в битката като „работещ българин“, въоръжен с различна социология и разказ за спокойна актриса
Държавата компенсира скока на цените, но мярката вече разделя мненията
Основната задача на кабинета е честни избори, каза той
Фокусът - честни избори и стабилност
Седем дни за кабинет и броене до нови избори
Освен че има конституционни съмнения доколко Андрей Гюров има право да е премиер, назначаването му ще доведе и до пълно потулване на трагедията "Петр...
ППДБ ще получат цялата власт, и то без избори, заяви лидерът на ИТН
Първи коментар от ДПС-Ново начало за избора на Гюров
Право на президентът Йотова е да посочи, който иска, каза той
Коментар на Деница Сачева
Гюров е отстранен като подуправител на БНБ с решение на БНБ, напомни депутатът
Президентът Илияна Йотова взе своето решение за служебен премиер. На 12 февруари, четвъртък, от 10.00 часа държавният глава ще приеме на „Дондуков“ 2...
Конституционалистът коментира избора за служебен премиер
Според него Йотова направи много подредено провеждане на консултации
Предсрочният вот и новият курс на БСП са във фокуса на политическия дебат
Доц. Борислав Цеков предупреждава за сериозни щети в навечерието на избори
Андрей Гюров е капан, свързан е с олигархични кръгове, каза политологът
Моята идея е следващият служебен премиер да отговори на очакванията на българските граждани, заяви Илияна Йотова
Ще имаме правителство на спасението, каза Теодора Стефанова
Държаният глава ще направи консултации с политическите партии