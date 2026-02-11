Политика

Тошко Йорданов с 2 въпроса за избора на Гюров

Право на президентът Йотова е да посочи, който иска, каза той

Тошко Йорданов с 2 въпроса за избора на Гюров
11 фев 26 | 14:41
1487
Агенция Стандарт

Право на президентът Йотова е да посочи, който иска. Второ - тя избра да подкрепи "коалицията на шарлатаните". Припомням, че термина "шарлатани" беше въведен от президентството, от президента Радев. Това коментира Тошко Йорданов пред журналисти в парламента отновно избора на държавния глава за служебен премиер.

"Това, че избира Гюров поставя много интересни въпроси. Първо - Гюров ще замита ли следите от Петроханската педофилска мрежа на ПП-ДБ. Второ - Радев имал ли е предварителна договорка с "коалицията на шарлатаните". Връзката политически влияния върху президентството е чудовищна в този случай", посочи Йорданов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт
Още от Политика
Коментирай
1 Коментара
Валентин Любенов
преди 0 секунди

Аз пък имам само един въпрос към Тошко: Къде ти отиде революционният плам да "изчегъртваш",бе мойто момче?

Откажи