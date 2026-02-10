Радостин Василев прекали! Арогантност без край!

Изключително арогантно поведение демонстрира лидерът на МЕЧ Радостин Василев на консултациите при президента Илияна Йотова. Василев, който налетя на бой на депутат в пленарната зала, пренесе омразата и озверението си на "Дондуков" 2, където се държа като хулиган.

С надменен тон той обяви на президента Йотова, че е "трябвало да бъде лустрирана". Вие самата сте член на БСП. Моралното ви задължение след оставката на Румен Радев бе и вие да подадете оставка с него, каза Василев и пожела Андрей Гюров за служебен премиер. Василев засипа Йотова с обиди и обвинения и си тръгна от залата без да изчака нейния отговор.

Консултациите за назначаване на служебно правителство не са място за предизборна кампания. Моята биография е публична и не се отричам от нито един момент в нея, каза Йотова след излизането на Василев и депутатите му и припомни, че изпълнява конституционните си задължения според промените в Конституцията. Тя припомни, че българските граждани са я избирали няколко пъти за народен представител, за представител на България в Европейския парламент и за вицепрезидент.

Поведение на едно малко човече, което иска да попадне в газетата, коментира в студиото на Нова Нюз политическият пиар Диана Дамянова. Илияна Йотова винаги е имала по-президентско поведение от Румен Радев, каза и Георги Лозанов.

В началото на срещата Илияна Йотова посочи, че консултациите с представителите на парламентарните групи не са формалност, защото се обсъждат най-належащите проблеми, които трябва да решава следващият служебен кабинет. „Позициите на парламентарните групи до голяма степен ще предопределят и кого ще посоча от петимата, които се съгласиха да заемат поста на служебен министър-председател“, заяви държавният глава.

„Най-важно е провеждането на прозрачни и честни избори, каквато е волята на стотици хиляди български граждани“, подчерта Илияна Йотова. По думите ѝ заедно с организацията на изборите постоянно действащият след конституционните промени парламент заедно със служебния кабинет трябва да се заеме с решаването на най-неотложните проблеми пред страната.

