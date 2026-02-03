ГЕРБ с изненадващо предложение към Йотова за служебен премиер

Изненадващо предложение за служебен премиер направиха представителите на ГЕРБ на президента Илияна Йотова. Точно в 11 часа започнаха консултациите на държавния глава с първата политическа сила. На "Дондуков" 2 се явиха председателят на НС Рая Назарян, зам.-председателя на НС проф. Костадин Ангелов и зам.-председателя на ПГ на ГЕРБ Деница Сачева. Предложението бе един от народните представители да стане нов председател на НС и да заеме поста служебен премиер.

"Предстоят ни трудни моменти следващите месеци, но смея да вярвам, че целта ни обща - прозрачни и честни избори и добра подготовка за тях и работеща държава както до съставянето на служебния кабинет, по време на неговата работа и до редовно правителство. Няма да бъде лесно през следващите седмици", започна президентът Илияна Йотова. Тя припомни, че след промените в конституцията Народното събрание е постоянно действащ орган, политическата отговорност не се прекъсва, а става още по-споделена между парламента, правителството и президентството. Президентът представи вече проведените срещи с десетимата възможни служебни премиери, като посочи, че половината от тях вече отказаха. Петима изразиха готовност да поемат поста - подуправителят на БНБ Андрей Гюров, зам.-омбудсманът Мария Филипова, шефът на Сметната палата Димитър Главчев и заместничките му Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

"Вашите оценки и позиции ще ми помогнат твърде много, за да избера кой от съгласилите се пет ще бъде най-подходящ. Ще взема предвид всички ваши съображения, позиции и всичко казано от вас, но ще избера един от петимата кандидати най-вече според моето разбиране за интересите на държавата и на българските граждани. Днес с вас се надявам да си поговорим именно за тези приоритети, как виждате вие изборния процес", каза още президентът Йотова.

От името на ГЕРБ и лично на Бойко Борисов Деница Сачева поздрави Йотова, че е първата жена президент на страната. "Благодаря за това, че опитвате да направите всичко възможно да върнете диалога между институциите и че до този момент се показвате като привърженик на парламентарната демокрация", каза Сачева.

"Нашата парламентарна група няма да ви дава съвети какво да правите и кого да избирате. За нас безпристрастността на вашия избор е точно толкова важна, колкото и за вас самата, така че ние ще се въздържаме от оценки на един или друг кандидат за министър-председател. Хипотетично има и още една опция пред вас: в рамките на оставащите 239 народни представители, защото г-жа Назарян вече изрази своята воля пред вас, че бъдещият министър-председател в служебен кандидат трябва да бъде равно отдалечен, вие бихте могла да прецените дали има някой наш колега, който би могъл да изпълни тези задължения. Ние като най-голяма парламентарна група се ангажираме с това да подкрепим един нов председател на НС, който би могъл да изпълни конституционния ангажимент като служебен премиер", каза Сачева.

И допълни: "Водени сме не от това да създаваме допълнително напрежение, а точно обратното - да имате възможността да бъдете максимално свободна и вашият избор да бъде максимално широк по отношение на хората, на които имате доверие и смятате, че могат да изпълнят тази тежка задача".

"Приемам това предложение за нов председател на Народното събрание като знак за вашето дълбоко разбиране за ситуацията, в която сме изпаднали всички. Не знам колко е честно към вас, г-жо Назарян, всичко това, но искам да подчертая, че избор на нов председател на Народното събрание е изцяло в ръцете на депутатите, то в никакъв случай не може да бъде нито мое желание, нито моя препоръка, още по-малко избор на конкретен човек, защото дълбоко вярвам в разделението на властите и е най-важно те да работят в тясна координация, но и да има контрол между тях. Ще го предложа и на останалите парламентарни групи, но в малкото време, което имаме до изборите, не знам дали това е възможно. По отношение на датата на изборите аз и моят екип правим всичко възможно да имаме първата възможна дата, нямаме никакво намерение да отлагаме изкуствено, да разтягаме във времето", отговори Йотова на офертата на ГЕРБ.

