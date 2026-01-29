Токчета на "Дондуков" 2! Интригата се заплита

Шерше ла фам на „Дондуков“ 2. Нов, фин и елегантен, стил на управление внесе на „Дондуков“ 2 президентът Илияна Йотова. За първи път държавен глава посрещна на парадния вход на институцията всеки от т.нар. „домова книга“ на кандидатите за служебен премиер. С рулетката за властта Илияна Йотова стартира дейността си като държавен глава.

Първа, председателят на НС Рая Назарян влезе на „Дондуков“ 2. Тя отказа да е служебен премиер. Същото направиха омбудсманът Велислава Делчева, гуверньорът на БНБ Димитър Радев и подуправителите Радослав Миленков и доц. Петър Чобанов, който обаче прикова вниманието с думите: „Бих поел поста служебен министър-председател, ако има опасност от конституционна криза. Не мисля, че в момента съм необходим в тази си роля“.

Очаквано, Андрей Гюров прие да бъде служебен премиер.

Интригата обаче рязко се заплете, когато в четвъртък прага на „Дондуков“ 2 прекрачи красива дама. Заместник омбудсманът Мария Филипова също прие да бъде служебен премиер. Така прогнозите на социолозите, че никой няма да поеме отговорността за кабинет рухнаха, още повече, че е възможно в петък председателят на Светната палата Димитър Главчев и заместничките му Маргарита Николова и Силвия Къдрева също да приемат предизвикателството.

