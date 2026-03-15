Радев разтърсва Пловдив! Атакува с народен любимец (СНИМКА)

Волейболната легенда Владимир Николов ще води листата на "Прогресивна България" на Румен Радев в Пловдив, съобщи "Марица". Листата ще бъде регистрирана от самия Владо Николов, както и от местния координатор на коалицията на Румен Радев - бившия областен управител Ангел Стоев.

"Прогресивна България" ще регистрира всички листи във всички РИК-ове в страната утре в 16 часа. Първоначално бе тиражирана информация, че под тепетата ще играе лично Радев. В момента все още остава загадка кои два региона ще избере доскорошния президент и в кои лидерски битки ще влезе на изборите на 19 април.

Очаква се в Пловдив народният любимец Владо Николов да влезе в челен сблъсък с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който традиционно се кандидатира от този региона. Засега е ясно, че Борисов е начало на листата на партията си в лидерския 25 МИР София. Вторият район на Борисов не е обявен.

