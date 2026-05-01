Йотова с предупреждение за 1 май: Доходите и трудът са под заплаха

Президентът Илияна Йотова отправи мощно послание по случай 1 май - Международния ден на труда и работническата солидарност, чрез публикация във Фейсбук. В него държавният глава акцентира върху правата, извоювани през поколенията, но предупреди, че днес те отново са под сериозен натиск.

Йотова посочи, че правото на достоен труд, справедливост и социална сигурност са поставени на изпитание не само в България, но и в световен мащаб. Тя подчерта, че темата изисква незабавни действия, а не само политически обещания.

„Недопустимо е в 21 век в европейска България да съществува категорията „работещи бедни“, срамен е високият им процент“, заяви Йотова. Според нея това е ясен знак за задълбочаващи се социални проблеми и липса на ефективна политика по доходите.

Президентът призова за смели и компетентни политици, които да гарантират с конкретни действия защита на хората на труда. Тя подчерта, че гражданите с талант, амбиция и способности не трябва да бъдат оставяни в условия на недоимък и ниско самочувствие.

В посланието си Йотова изрази и увереност, че съзидателната енергия на българите може да бъде двигател за развитие, ако бъде подкрепена със правилните политики. Според нея именно това е ключът към по-справедливо общество.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com