Йотова: Свързаността с Турция трябва да се гледа като общ регионален проект

Югоизточна Европа все по-ясно се превръща в стратегически коридор за сигурност, енергия и транспорт, а България и Турция трябва да гледат на свързаността си като на част от по-голяма регионална картина. Това заяви президентът Илияна Йотова на среща с турския външен министър Хакан Фидан, който е на официално посещение у нас.

Двамата обсъдиха транспортните връзки, сигурността в Черноморския регион, енергийната диверсификация и новите маршрути, които стават все по-важни заради войните в Украйна и Близкия изток. Разговорът се проведе след Срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, на която Йотова беше домакин в София.

Регионът търси дългосрочна визия

Илияна Йотова и Хакан Фидан подчертаха значението на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа и изразиха общо мнение, че форматът има бъдеще. Според тях развитието на региона изисква не само политически декларации, а дългосрочна визия и реализация на конкретни съвместни проекти.

Юбилейната среща на върха в София отбеляза 30 години от създаването на регионалния формат, който е иницииран от България през 1996 г. Този контекст придава по-голяма тежест на разговора между Йотова и Фидан, защото поставя двустранните отношения в по-широка рамка - Югоизточна Европа като зона, която трябва едновременно да осигурява стабилност, транспортни връзки и енергийни маршрути.

Черно море и сигурността излизат на първи план

В контекста на войните в Украйна и в Близкия изток президентът Йотова и министър Фидан определиха като приоритетни сфери от взаимен интерес подобряването на свързаността и гарантирането на сигурността. Особен акцент беше поставен върху усилията на България и Турция за стабилност в Черноморския регион.

Черно море вече не е само регионален въпрос, а част от общата сигурност на Европа. Рискът за корабоплаването, военната активност, енергийните маршрути и транспортните коридори прави сътрудничеството между съседни държави като България и Турция все по-важно. Затова разговорът за свързаността не е само икономически - той е и въпрос на устойчивост при кризи.

Ормуз засилва нуждата от алтернативни маршрути

Йотова и Фидан посочиха, че затрудненото движение през Ормузкия проток създава необходимост от алтернативни маршрути. Това допълнително увеличава стратегическата роля на Югоизточна Европа, която може да се превърне в по-важен мост между Азия, Черно море, Балканите и европейските пазари.

Сред обсъдените конкретни направления бяха подобряването на железопътната инфраструктура и възможността за фериботна линия между Бургас и Истанбул. Идеята за морска връзка между двата града не е нова - през 2025 г. беше съобщено, че бързата фериботна линия Бургас-Истанбул трябва да стартира в средата на юни и да съкрати пътуването между двете точки до около 5 часа.

Зеленият енергиен коридор като нова ос за региона

Енергийната сигурност и диверсификацията на доставките също бяха сред водещите теми на срещата. Президентът Йотова подчерта значението на проекта за зелен енергиен коридор, който трябва да свърже Грузия, Азербайджан, Турция и България, а оттам и други държави в региона.

Проектът вече има движение на регионално равнище. През май 2026 г. в Истанбул се проведе третата министерска среща по зеления енергиен коридор Азербайджан-Грузия-Турция-България. Турция разглежда този тип електроенергиен коридор като проект, подобен по логика на TANAP, но насочен към пренос на електроенергия и зелена енергия към Европа.

Отбрана, инвестиции и бизнес контакти

Президентът Йотова и Хакан Фидан откроиха доброто партньорство в сферата на отбраната. Държавният глава отбеляза участието на турски компании в Международното изложение за отбранителни продукти „Хемус 2026“ в Пловдив.

Двамата обсъдиха и перспективите за засилване на инвестициите и насърчаване на контактите между бизнеса от България и Турция. Това е естествено продължение на разговорите за свързаността - когато транспортните, енергийните и инфраструктурните връзки се подобряват, икономическите отношения получават по-голям потенциал.

Срещата между Илияна Йотова и Хакан Фидан показа, че отношенията между България и Турция вече се движат по няколко стратегически линии едновременно - сигурност, транспорт, енергетика, отбрана и инвестиции. В момент, когато Черно море и Близкият изток влияят пряко върху европейските маршрути, София и Анкара имат интерес да превърнат географията си в предимство, а не в уязвимост.

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