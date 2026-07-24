Тръмп: Благодаря Ви, премиер Радев!

Геополитическата сцена в Близкия изток и Балканите беше разтърсена от неочаквано и знаково дипломатическо признание. Американският президент Доналд Тръмп използва своята социална мрежа, за да изкаже официални благодарности на българския премиер Румен Радев, споделяйки статия за подкрепата на София към Вашингтон относно разполагането на американска военновъздушна база у нас на фона на иранските заплахи. Зад кулисите на този голям дипломатически жест обаче прозира мащабна и сложна икономическа сделка, която пряко засяга енергийната сигурност на България и региона.

Енергиен шахмат: Самолети срещу дерогация за Бургас

Поздравлението от Белия дом дойде непосредствено след ключов телефонен разговор между премиера Радев и американския министър на енергетиката Крис Райт. По време на совалките българският министър-председател изрично е подчертал колко е критично за икономиката ни рафинерията „Лукойл Нефтохим“ в Бургас да продължи да работи без прекъсване. Анализаторите веднага съзряха истинската причина за светкавичното българско разрешение за разполагане на осем американски бойни самолета – София е издействала жизненоважно удължаване на дерогацията от американските санкции срещу руския петролен гигант.

В подкрепа на енергийния компромис, Министерството на финансите на САЩ удължи дерогацията за трансакции, свързани с „Лукойл Интернешънъл“, до октомври 2026 г.. Това решение осигурява време за финализиране на продажбата на активите на руската компания към американския инвестиционен фонд „Карлайл“, подлежащо на одобрение от OFAC.

Нова енергийна стратегия и технологично бъдеще

Диалогът между София и Вашингтон включва мащабни планове за енергийна диверсификация, включително Вертикалния газов коридор и новите блокове на АЕЦ „Козлодуй“ с американска технология. Обсъждат се и проекти за центрове за данни и изкуствен интелект, целящи дългосрочна икономическа модернизация.

