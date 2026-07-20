Доналд Тръмп предупреди: Иран ще си плати!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп излезе с изключително остра позиция спрямо Иран, заявявайки категорично, че страната „ще си плати“ за убийството на всеки американски военнослужещ. Реакцията на Белия дом последва серия от ирански удари през уикенда, при които загинаха няколко американски войници. През последната седмица Вашингтон отчита най-големия брой жертви сред своите военни от месеци насам, което допълнително ескалира напрежението в Близкия изток.

Черната серия започна в събота, когато американските въоръжени сили официално обявиха смъртта на двама военнослужещи в резултат на ирански атаки. Впоследствие Централното командване на Въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) съобщи за още един загинал американски войник в Северен Ирак. Фаталният инцидент е станал по време на обезвреждане на невзривен боеприпас, оставен от свален ирански дрон камикадзе.

Успоредно с коментарите за Иран, Доналд Тръмп направи важно изявление и по отношение на Израел. Той увери, че израелският министър-председател Бенямин Нетаняху няма да бъде арестуван при предстоящото си посещение в САЩ. Думите на американския президент вероятно са директен отговор на кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани, който по-рано намекна за възможността Нетаняху да бъде задържан по време на сесията на Общото събрание на ООН през септември. Припомняме, че Международният наказателен съд издаде заповед за арест на израелския премиер заради обвинения във военни престъпления в ивицата Газа.