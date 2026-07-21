Тайна мисия праща директора на ФБР при руснаците

Директорът на ФБР Каш Пател планира необичайна и изключително деликатна визита в Русия по-късно тази година, съобщи „Политико“, позовавайки се на американски служител и човек, запознат със ситуацията. Предварителният график предвижда ръководителят на ФБР да бъде в страната на 14 и 15 октомври, като първо посети Москва, а след това Санкт Петербург. Негов домакин вероятно ще бъде Федералната служба за сигурност - ФСБ, която е наследник на съветското КГБ. Засега няма информация какво ще бъде обсъждано и дали Пател ще се срещне с руския президент Владимир Путин.

Визитата би била първото известно посещение на действащ директор на ФБР в Русия от 2013 г. насам, когато в страната бе Робърт Мълър. По-късно именно Мълър беше назначен за специален прокурор, който разследва връзките между предизборния щаб на Доналд Тръмп през 2016 г. и Москва, както и по-широките руски опити за намеса в американските избори.

Опасна мисия в момент на ледени отношения

Пътуването се подготвя в момент на дълбока конфронтация между Вашингтон и Москва заради войната в Украйна и натиска в Конгреса за приемането на нови тежки санкции срещу Русия.

„Тези планове идват на фона на дългогодишното противопоставяне между Вашингтон и Москва заради войната в Украйна, като американските законодатели настояват за строги нови санкции срещу Русия“, се посочва в публикацията.

За ръководител на ФБР посещението в държава, определяна като един от основните противници на Съединените щати, би било изключително необичайно. Още по-чувствителен е фактът, че домакин вероятно ще бъде ФСБ - службата, която стои в центъра на редица обвинения от страна на Запада за шпионаж, кибератаки и операции извън границите на Русия.

Засега не е известно дали Пател ще разговаря с Путин или с някой от неговите висши политически и силови съветници. Не е обявен и дневният ред на посещението, което допълнително засилва въпросите около истинската цел на мисията.

„Както всички подобни планове на американски служители, тези планове са предварителни и подлежат на промяна“, уточнява „Политико“.

Сянката на „Русиягейт“ се връща

Името на Каш Пател от години е свързано със спорните разследвания около Русия, които разтърсиха първия президентски мандат на Доналд Тръмп. Пател участваше в усилията да бъдат поставени под съмнение действията на американските служби при разследването дали Москва е помогнала на Тръмп да спечели президентските избори през 2016 г.

Самият Пател определя случая като „измамата с Русиягейт“. Той беше сред най-активните защитници на тезата, че разследването срещу кампанията на Тръмп е било политически мотивирано и използвано срещу републиканеца.

Американските разузнавателни служби обаче от години поддържат заключението, че Москва стои зад операции за всяване на раздори и намеса в изборния процес в Съединените щати.

„Служители на американското разузнаване от години стигат до заключението, че Москва стои зад опитите за всяване на раздори и намеса в американските избори“, отбелязва изданието.

Според публикацията тези констатации се подкрепят и от документи, които Тръмп е разсекретил преди своя реч, насочена към увеличаване на подкрепата за неговата инициатива за промени в изборното законодателство.

Официално потвърждение от ФБР за посещението засега няма. Не е ясно и дали в делегацията ще бъдат включени представители на други американски служби или на Държавния департамент.

Кибервойната остава на масата

Кремъл е подозиран и в участие в мащабни пробиви в киберсигурността, засегнали американски държавни институции и компании от частния сектор. Вашингтон многократно е обвинявал руски хакерски групи във връзки със службите за сигурност и в провеждането на операции срещу стратегически цели.

Не е ясно дали киберсигурността ще бъде сред темите на разговорите на Пател в Москва. Сред възможните области на ограничено сътрудничество остават борбата с международния тероризъм, организираната престъпност и отделни трансгранични разследвания.

Неизвестните около визитата обаче са повече от официално потвърдените факти. Докато Вашингтон обсъжда нов натиск срещу Кремъл, директорът на ФБР се подготвя да седне на една маса със служба, която американските власти от години разглеждат като един от основните си противници.