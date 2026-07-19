Белезници вместо лукс: Братята Тейт арестувани в Маями

Андрю и Тристан Тейт бяха арестувани от федералните власти в Маями в събота, след като Великобритания поиска тяхната екстрадиция. Братята, изявяващи се като инфлуенсъри, са издирвани във връзка със сериозни обвинения в изнасилване и трафик на жени.

Шерифската служба на САЩ е изпълнила запечатана заповед, чието съдържание засега не се разкрива публично. Двамата отричат обвиненията и се очаква да се явят пред федерален съд в Маями в началото на седмицата, предаде Асошиейтед прес.

Белезниците щракнаха в Маями

Говорителят на Маршалската служба Брейди Маккарън потвърди ареста, но заяви, че съдебните документи и свързаните с тях материали остават запечатани.

Андрю и Тристан Тейт имат американско и британско гражданство. Те се преместиха в Румъния през 2016 г., а през миналата година получиха разрешение да напуснат страната и пристигнаха във Флорида с частен самолет.

Великобритания извади нови тежки обвинения

Британската прокуратура поиска екстрадицията на братята за предполагаеми престъпления, извършени между 2010 и 2017 г. Според Асошиейтед прес властите са повдигнали общо 38 нови обвинения, свързани с още четири предполагаеми жертви.

И двамата братя са обвинени в изнасилване и трафик на хора. Срещу Андрю Тейт са повдигнати и обвинение за извличане на печалба от проституция и 19 обвинения за престъпления, свързани с неприлични изображения на дете и екстремна порнография.

Защитата им отхвърля твърденията. Адвокатът Джоузеф Макбрайд определи новите обвинения като клевета и заяви, че те целят да осуетят съдебни дела, водени от братята в САЩ.

Румънското дело продължава да ги преследва

Братята Тейт бяха арестувани в Румъния през 2022 г. за предполагаемо участие в схема за привличане на жени с цел сексуална експлоатация. Делото не стигна до разглеждане по същество заради установени правни и процедурни проблеми, но разследванията срещу тях не бяха прекратени.

В началото на юли румънската Дирекция за разследване на организираната престъпност и тероризма разшири производството. Към досегашните подозрения бяха добавени пране на пари, оказване на натиск върху свидетели, разпореждане със запорирано имущество и съучастие в трафик на непълнолетно лице.

Лъскавият живот прикрива международна съдебна сага

Бившите професионални кикбоксьори изградиха огромна аудитория в социалните мрежи с демонстрации на скъпи автомобили, частни самолети и ултралуксозен начин на живот. Андрю Тейт има милиони последователи, въпреки че е бил отстраняван от Ютюб, ТикТок и Инстаграм заради нарушения на правилата срещу речта на омразата.

Арестът в Маями поставя САЩ в центъра на съдебна битка, която вече се води на три фронта - във Великобритания, Румъния и Америка. Предстои федералният съд да реши дали двамата ще останат задържани и дали ще бъдат предадени на британските власти.