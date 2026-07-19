Капанът Ормуз! Петролните сили търсят спасение

Президентът на САЩ Доналд Тръмп първо обяви 20-процентна такса върху товарите през Ормузкия проток, но след разговори с лидерите от Персийския залив я замени с търговски и инвестиционни сделки. Докато Вашингтон укрепва свободното корабоплаване и оказва натиск върху Иран, държавите в региона ускоряват тръбопроводи, пристанища и морски операции, които да запазят износа им при нова криза.

ОАЕ строят нов изход към Индийския океан

Обединените арабски емирства планират ново пристанище и контейнерен терминал по източното си крайбрежие, които ще позволят на товарите да достигат директно до Оманския залив и Индийския океан, без да преминават през Ормузкия проток.

Дубайският пристанищен оператор DP World води разговори за изграждане на нов многофункционален порт в района на Фуджейра, както и на допълнителен терминал в съществуващото пристанище на емирството. Проектът трябва да намали зависимостта от Джебел Али - най-големия логистичен център в Близкия изток, който се намира от вътрешната страна на протока.

Ахмед бин Сулайем, главен изпълнителен директор на Дубайския център за мултистокова търговия, определи намерението за нов порт като едновременно „незабавно действие“ и „средносрочен и дългосрочен план“. „Докато условията в Ормузкия проток не станат по-сигурни, не вярвам, че корабните линии ще проявяват голям интерес да се насочват натам“, заяви той пред CNBC.

Фуджейра и близкият Хор Факан вече се превърнаха в жизненоважни точки за търговията на ОАЕ. Те имат пряк достъп до Индийския океан и поеха голяма част от товарите, които не могат да използват западните пристанища на страната.

ОАЕ ускоряват и строителството на нов петролопровод до Фуджейра. Той трябва да започне работа през 2027 г. и да удвои капацитета за износ извън Ормуз. Съществуващият тръбопровод от Хабшан може да пренася до 1,8 млн. барела дневно, а новото съоръжение вече е изпълнено приблизително наполовина.

Саудитският петрол поема на запад

Саудитска Арабия разполага с най-мощния действащ маршрут за заобикаляне на протока. Тръбопроводът Изток-Запад, известен и като „Петролайн“, пресича страната от богатия на петрол район край Абкайк до пристанището Янбу на Червено море.

Системата е дълга около 1200 км и след последните разширения има проектен капацитет до 7 млн. барела дневно. При кризата Рияд започна да пренасочва приблизително 4 млн. барела дневно към Янбу, откъдето суровината се товари на танкери и продължава през Червено море към световните пазари.

Боб Макнали, президент на Rapidan Energy Group, определи увеличеното използване на този маршрут като голям успех. „Истински майсторски ход беше способността на Саудитска Арабия да прекара целия този допълнителен петрол през тръбопровода до Янбу. Изглежда, че и ОАЕ, с помощта на американските военни, се връщат към нивата отпреди войната. Това е наистина положителна изненада“, заяви той.

Изходът през Червено море обаче не премахва напълно опасностите. Танкерите от Янбу трябва да преминат през протока Баб ел Мандеб, където нападения на хутите могат да застрашат втори ключов морски коридор. Според енергийния анализатор Анди Липоу евентуално блокиране там би могло да извади още няколко милиона барела дневно от пазара.

Танкери прехвърлят петрол от кораб на кораб

ОАЕ използват и по-гъвкаво временно решение. Страната наема собствени танкери, които превозват суров петрол от пристанища във вътрешността на Персийския залив до води извън Ормузкия проток.

Там петролът се прехвърля на по-големи кораби, които продължават към азиатските пазари. Операцията позволява на емирствата да запазят част от продажбите си, без големите международни танкери да навлизат в най-рисковата зона.

„Обединените арабски емирства наеха собствени танкери, за да прехвърлят петрол отвътре навън през протока. След това суровината се товари на други съдове за пътуването до Азия, така че ОАЕ да запазят продажбите си и петролът да достигне до страните, които се нуждаят от него“, обясни Липоу.

Според Карол Нахле, главен изпълнителен директор на Crystol Energy, ОАЕ са се ориентирали по-бързо от много свои съседи при подготовката на алтернативи. „Всички търсят трайно решение, но ОАЕ бяха по-бързи от много страни в региона при обявяването на алтернативи на Ормузкия проток“, заяви тя.

Новата инфраструктура има и политическо значение. „Колкото повече намаляват зависимостта си от Ормуз, толкова по-голяма преговорна сила ще имат при евентуално споразумение с иранците. Само това ще отслаби част от влиянието на Иран в региона“, каза Нахле.

Кувейт, Ирак и Катар остават зависими

Въпреки ускорените проекти Персийският залив все още е далеч от превръщането на Ормуз в резервен маршрут. Международната агенция по енергетика посочва, че само Саудитска Арабия и ОАЕ разполагат с действащи петролопроводи, които могат да заобиколят протока.

Свободният капацитет по алтернативните маршрути се оценява между 3,5 и 5,5 млн. барела дневно. Това не е достатъчно, за да поеме всички количества суров петрол, петролни продукти и втечнен природен газ, които преминават през Ормуз.

Ирак, Кувейт, Катар и Бахрейн остават почти изцяло зависими от водния път. При продължително прекъсване терминалите и хранилищата им могат да се запълнят, а производството да бъде ограничено, ако празните танкери не успяват да достигат до пристанищата.

Саудитска Арабия също не може да прехвърли целия си износ към Червено море, въпреки огромния капацитет на „Петролайн“. За Катар рискът е особено голям, тъй като протокът е основният изход за неговия втечнен природен газ.

Адам Позън, президент на Института за международна икономика „Питърсън“, смята, че създаването на достатъчно тръбопроводи, пристанища и нови корабни маршрути ще отнеме между 18 и 24 месеца. „Ще бъде необходим продължителен пробив от този вид и още между 18 и 24 месеца, преди да бъдат изградени обходните решения - различните тръбопроводи, алтернативното корабоплаване и другите източници“, заяви той.

Тръмп замени таксата с мащабни инвестиции

Първоначално Доналд Тръмп обяви, че САЩ ще събира такса от 20% върху товарите, преминаващи през Ормузкия проток, като компенсация за американската роля в защитата на международното корабоплаване.

Ден по-късно президентът промени подхода след разговори с лидерите от Персийския залив. Вместо таксата арабските държави ще сключат търговски и инвестиционни споразумения и ще насочат значителни вложения към американската икономика. „Петролът тече както никога досега благодарение на невероятната мощ на въоръжените сили на Съединените щати“, написа Тръмп в Трут соушъл.

Той обяви, че Ормузкият проток е отворен за корабите на всички държави с изключение на Иран. Президентът уточни, че решението за промяна на таксата е взето след „изключително продуктивни разговори“ с ръководителите от Близкия изток. „Въз основа на тези разговори реших да заменя 20-процентната такса за възстановяване на разходите на Съединените щати с търговски и инвестиционни сделки, които различните държави от Залива ще направят в САЩ“, заяви Тръмп.

По време на среща с иракския премиер Али ал Заиди той каза, че лидерите от региона са заявили желание да инвестират в Америка „рекордни суми“. „По този начин няма такса. Не харесвам идеята за такса, но същевременно не е справедливо ние да защитаваме този проток за целия свят, за Китай и за всички останали“, каза американският президент.

Тръмп подчерта, че няма нищо против САЩ да защитават свободното корабоплаване, но страната трябва да получи справедлива икономическа полза. „Те инвестират и ще получат възвръщаемост за парите си, което е добре. Но ще направят огромни инвестиции в Съединените щати и това ми харесва много повече“, заяви той.

Вашингтон запазва блокадата само за Иран

Новият режим ще остави протока отворен за международната търговия, но ще запази пълна блокада за корабите, които пътуват към или от ирански пристанища или превозват ирански товари. „Ще имаме пълна блокада, но само за корабите, идващи от и заминаващи към ирански пристанища, или превозващи нещо, свързано с ирански товари“, заяви Тръмп.

Решението дойде след нова размяна на ракетни и дронови атаки между американските и иранските сили и американски удари по военни обекти в Иран. Тръмп заяви, че действията на САЩ са намалили значително военните възможности на Техеран. „Мисля, че с това, което направихме в Иран, отнехме почти целия им военен капацитет“, каза той.

Президентът припомни, че е дал възможност на Техеран да постигне споразумение. „Дадох им шанс. Исках да им дам възможност да сключат сделка. Имахме договореност преди два дни, всичко беше готово, а след това изведнъж те не можаха да го направят“, заяви Тръмп.