Историческо решение: Япония запази мъжкото наследяване на трона

Японският парламент одобри първата съществена промяна в Закона за императорското семейство от 1947 г. насам. Реформата има за цел да се справи с все по-малкия брой членове на императорската фамилия, но не променя едно от най-спорните правила – престолът остава достъпен единствено за наследници по мъжка линия.

Законопроектът беше приет след продължителни политически дебати и предвижда две ключови промени.

Първата дава възможност в императорското семейство да бъдат осиновявани момчета на възраст над 15 години, които произхождат от бивши странични клонове на династията.

Втората позволява жените от императорското семейство да запазят императорския си статут, дори ако сключат брак с човек извън аристократичния род. Досега те губеха принадлежността си към императорската фамилия след подобен брак, което допълнително намаляваше броя на членовете ѝ.

Мъжкото наследяване остава

Въпреки реформата парламентът запази действащото правило престолът да се наследява единствено по мъжка линия.

Именно тази част от закона предизвика критики от страна на опозиционни партии, които настояват Япония да позволи и жени да наследяват Хризантемовия трон.

Темата се обсъжда от години, тъй като императорското семейство разполага с ограничен брой мъжки наследници.

Закон от следвоенната епоха

Действащият Закон за императорското семейство влиза в сила през 1947 година, когато Япония се намира под американска окупация след края на Втората световна война.

Сегашните промени са първата значителна реформа в него за близо осем десетилетия и са насочени към осигуряване на по-стабилно бъдеще за най-старата наследствена монархия в света.