Англия взе решението за Томас Тухел

Изпълнителният директор на Футболната асоциация на Англия Марк Бълингам заяви, че Томас Тухел продължава да има подкрепата на ръководството, макар англичаните да загубиха драматично с 1:2 от Аржнетина в полуфиналите на Мондиал 2026. Германският селекционер има договор със страната до 2028 година, когато трябва да води "трите лъва" на Европейското първенство, на което са домакини.
Първоначално сделката му бе до края на настоящия Мондиал, но през февруари той удължи контракта си.
"Сърцераздирателно е, че бяхме толкова близо", каза Бълингам след поражението, лишило англичаните от втори финал в историята им.
"Играчите и Томас дадоха всичко от себе си. Целият екип нямаше как да работи по-здрво по време на турнира", добави той и също така не пропусна да благодари на феновете - както тези, които пътуваха за Мондиала, така и тези, подкрепящи футоблистите у дома на Острова.
Сега за английските национали предстои може би най-трудната задача, когато става дума за световни първенства - мач за третото мястото.
В събота вечер съперник на "трите лъва" за утешителната награда ще бъде Франция.
Досега Англия има две участия в мачове за трето място, като и в двата случая ги губи - през 1990-a (1:2 от Италия) и през 2018-а (0:2 от Белгия).