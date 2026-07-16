Англия взе решението за Томас Тухел

Изпълнителният директор на Футболната асоциация на Англия Марк Бълингам заяви, че Томас Тухел продължава да има подкрепата на ръководството, макар англичаните да загубиха драматично с 1:2 от Аржнетина в полуфиналите на Мондиал 2026. Германският селекционер има договор със страната до 2028 година, когато трябва да води "трите лъва" на Европейското първенство, на което са домакини.

Първоначално сделката му бе до края на настоящия Мондиал, но през февруари той удължи контракта си.