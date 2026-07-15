Парагвайската сенаторка нанесе втори удар на френските национали

Парагвайската сенаторка Селесте Амария публично отпразнува отпадането на френския национален отбор от Световното първенство. Тя публикува в социалните мрежи GIF на момиче, което прави жест "млъкни" в социалните мрежи и добави надпис: "Испания 2, Франция 0".

Освен това Амария подразни "петлите" с публикация в X, в която написа: "Футболната история ще запише, че сенатор Селесте Амария психологически унищожи френския национален отбор и цялата френска нация."

Публикациите й са продължение на конфликта с капитана на Франция Килиан Мбапе, който започна след осминафинала между двата отбора, изпълнен с много напрежение.

След въпросния мач Амария нарече Мбапе "колонизиран камерунец", а той отвърна с етикет "отвратителна жена".

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