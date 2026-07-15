Отиде си голяма фигура в българския спорт

На 87-годишна възраст почина една от най-големите фигури в историята на българското академично гребане – Емил Нейков.

Дългогодишен треньор на националните отбори за жени, старши треньор и ръководител на варненския клуб Черно море, почетен гражданин на Варна и заслужил треньор – той остави дълбока следа не само в спорта, но и в поколенията шампиони, които създаде.

Емил Нейков, кой е баща на бившия министър на спорта, а сега президент на Българската федерация по гребане Свилен Нейков, бе сред хората, изградили основите на българското академично гребане.

Под негово ръководство клубът "Черно море" се превърна в символ на традиция, професионализъм и успехи, а неговите състезатели донесоха много слава на България.

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