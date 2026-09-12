Отиде си голяма фигура в българския спорт
Дългогодишен треньор на националните отбори за жени
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Дългогодишен треньор на националните отбори за жени
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