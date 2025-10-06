Голяма новина за Владо Николов!

За първи път път от година и половина насам се събрахме цялото семейство, разкри легендата на българския волейбол Владо Николов пред Нова телевизия.

Това станало на неговия рожден ден. Той е роден на 3-и октомври.

От телевизията припомниха, че като активен спортист те бе емблематичен това, че при отскок той може да достигне до 3,50 м.

Сега и Алекс, и Мони (Александър и Симеон Николови, неговите синове, сребърни медалисти от последния мондиал) вече са по над 3,65, тоест отдавна са ме заминалите, каза още Владо Николов.

В спорта няма демокрация, коментира още легендарния ни волейболист, като обясни, че състезателите трябва да изпълняват визията на треньора. Ако не искат - хващат пътя и следващите ги заместват, стана ясно от думите му.

