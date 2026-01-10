Турция с прогноза за 2026. Идват 4 големи заплахи

Световната икономика посреща 2026 г. в състояние на крехко равновесие, а развитието й се зависи от 4 фактора.

Това пише Anadolu Ajansı, като се позовава на турски анализатори.

Тези фактори са рекордни нива на дълг, геополитически турбуленции, рискове с технологичния бум и енергийна нестабилност.

Според тях от разрешаване на украинската криза ще зависи до голяма степен цялостната икономическа ситуация.

Очаква се инфлационният натиск в световната икономика да продължи да отслабва през 2026 г., което ще се отрази в политиките на ключови централни банки.

Въпреки това, този процес ще бъде неравномерен, тъй като търсенето може да остане неочаквано високо в някои страни.

Балонът на изкуствения интелект

Той започва да се възприема като по-сериозен риск. Бързият растеж на инвестициите в AI технологии, които направиха значителен принос за икономическия растеж на САЩ през 2025 г., пораждат опасения относно реалната монетизация на тези инвестиции.

Анализаторите предупреждават, че рязко намаляване на финансирането в този сектор може да предизвика рецесия на американския пазар на труда.

Бремето на рекордния дълг

Световният дълг достигна безпрецедентно ниво, приближавайки се до 346 трилиона долара, което е около 310% от световния БВП.

Растежът на дълга, основно подпомогнат от държавни заеми след паричните облекчения, се наблюдава както в развитите, така и в развиващите се страни.

За първите високото ниво на дълг заплашва с дългова криза, а за вторите - с трудности при обслужването на дълга на фона на високи лихвени проценти и изтичане на капитал.

Съединените щати и Китай остават центровете на растеж на дълговата тежест, чиято връзка е отделен рисков фактор. Въпреки че е постигнато временно търговско примирие, неговата крехкост остава. Нарастващото напрежение в областта на контрола на доставките на редки земни елементи, може да засегне ключови индустрии, включително полупроводниковата и автомобилната индустрия, причинявайки нови прекъсвания в доставките и инфлационен натиск.

Скок в цените на петрола

Енергийният пазар остава под влияние на геополитиката. Основният риск е възможно намаляване на доставките на руски петрол поради натиск от санкции и атаки срещу инфраструктурата.

Ситуацията се влошава от несигурността около венецуелската петролна индустрия след намесата на САЩ и постоянната заплаха от ескалация в Близкия изток.

Рязък скок в цените на петрола на фона на забавящия се растеж може да принуди централните банки да преосмислят плановете си за облекчаване на политиката.

Европа остава уязвима към високи дългове и бюджетни дефицити, които могат да бъдат влошени от нарастващите разходи за отбрана.

Китайският имотен пазар

Китайският пазар на недвижими имоти продължава да бъде заплаха. Ускоряващият спад на цените на жилищата може да доведе до спад в богатството на домакинствата, влошаване на банковите активи и общ песимизъм, забавяйки прехода към модел на растеж, движен от вътрешното търсене.

Постигането на устойчиво мирно споразумение за Украйна може да има дълбоко положително въздействие, особено върху настроенията и инвестиционните планове в Източна Европа.

В енергийния сектор това може да намали рисковата премия, свързана с предлагането, а премахването на санкциите, особено в газовия сектор, може да промени баланса на европейския енергиен пазар, като има дефлационен ефект върху световната икономика.

