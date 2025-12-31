Файненшъл таймс призна грешки. Даде нови прогнози

Financial Times (FT) публикува традиционния набор от прогнози на своите автори за 2026 г., но за първи път призна, че миналата година те са били грешни - 7 от 20, което е най-лошият резултат за целия период на вестника.

Сред прогнозите, които не са се сбъднали, FT посочи мирното споразумение с Украйна, както и че биткойнът ще надхвърли границата от 200 хиляди долара. Изданието също така нарече прогнозата си за дела на електрическите превозни средства погрешна – че те няма да достигнат една четвърт от световните продажби. Вестникът не публикува другите четири неверни прогнози, но въпреки това дава възможност на авторите си да направят нови за 2026.

Според тях Володимир Зеленски няма да напусне Донбас като част от мирно споразумение, наричайки тази стъпка твърде рискова за Украйна по военни, конституционни и политически причини.

Сред другите прогнози са очакването, че средното ниво на американските мита при Доналд Тръмп до края на 2026 г. няма да е по-високо от сегашното, както и предположението, че балонът около AI ще "спусне", както и че цикълът на намаляване на лихвите от редица централни банки ще продължи.

Също така прогнозира появата на домашни хуманоидни роботи сред богати "ранни потребители", както и по-бързата появата на по-напреднали квантови компютри.

