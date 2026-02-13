Политика

Калин Стоянов взриви „Петрохан“: Рашков да каже кой е раздавал оръжия!

Депутатът от ДПС-Ново начало поиска пълна проверка на сигнала от 2022 г. и атакува ПП-ДБ

13 фев 26 | 10:16
Иван Ангелов

Бившият министър на вътрешните работи Калин Стоянов, сега депутат от ДПС-Ново начало, отправи тежки обвинения по повод твърденията, че още през 2022 г. в ГДБОП е подаден сигнал за случващото се в хижата край „Петрохан“. Той заяви, че ако такъв сигнал съществува, проверката му е напълно възможна и не би трябвало да има никаква мистерия около фактите.

„Ако има такъв сигнал - всичко е много лесно проверимо - кога, къде, какви са твърденията. Оттам нататък може да се види констатацията по този сигнал“, заяви Стоянов. Той отговори на обвиненията на ПП-ДБ, че не е реагирал адекватно, когато е бил директор на ГДБОП.

„Крадецът казва - Дръжте крадеца“

„Крадецът казва - Дръжте крадеца. Аз няма как да проверявам такъв сигнал в момента“, подчерта той и настоя, че ако е имало сигнал, той е бил разпределен към съответните ресорни структури.

Стоянов отправи директен въпрос към бившия вътрешен министър Бойко Рашков. „Да излезе да говори Бойко Рашков - раздал оръжия на тази група, той закри РУ в Годеч. Този район остава необезпечен“, заяви той. По думите му закриването на районното управление е оставило региона без достатъчно полицейско присъствие.

Удари и към ПП-ДБ

Бившият министър атакува и представители на ПП-ДБ. „Къде са Денков, Сандов, Терзиев. Единият ходил да пие чай - друг на разходка“, заяви той, като добави, че сега е моментът да бъдат проверени всички неправителствени организации. „Допускам, че в България има и други места като това в „Петрохан“, каза Стоянов.

Той използва изключително остър тон по адрес на групата, замесена в случая. „Тези хора са болни и извратени, които посягат на най-ценното - нашите деца. Те са облъчвани. Те са живеели в един затворен кръг. В култ се поставя водача на тази група, който не се съобразява със семейство - това е гуруто“, заяви той.

Въпросите за сигнала и за училището

Стоянов постави под съмнение и политическата отговорност около случая. „Кой е работил по този сигнал и какво е постигнато по него. Нямам информация дали има такъв сигнал. В качеството на какъв да проверя дали има такъв сигнал в момента. Аз съм сигурен - ако е имало - е работено по него от съответните ресорни отдели“, заяви той.

В изказването си той засегна и темата за образователното звено, свързвано със случая. „Малко ли е Денков да даде разрешително на училището? Тези хора навлязоха в образованието. Всички го виждаме“, подчерта Калин Стоянов.

Защо мълчат?
преди 30 минути

Прав е. Раздали оръжие, разрешение за организация, за частно училище - това са виновниците!

пенсионер
преди 21 минути

Със закриване на РПУ Годеч навярно района не е изоставен от полицейско присъствие и наблюдение Имота на Ивайло Калушев на хижа Петрохан се намира на ръка разстояние от западната ни граница със Сърбия .Тозирайон е в зоната на отговорност на ГДГП респективно РДГП Драгоман разбира се че има гранични полицейски патрули които неменуемо са запознати Най малко са знаели за обитателите ТАКА Е НУЖНО РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ДА НЕ ГИ ЗАОБИКАЛЯТ вЯРВАМ ЧЕ МНОГО ПО ГОЛЯМА ИНВОРМАЦИЯ БИХА ПОЛУЧИЛИ ОТ ТЯХНИ ОПЕРАТИВНИ СЛУХИТЕЛИ И ГРАНИЧНИ ПАТРУЛИ .

гражданин
преди 10 минути

Разрешителните за носене и ползване на лично бойно и ловно оръжие се утвърждава от ОДП МВР иполучава от служба КОС към съотретното РПУ .Вслучая това оръжие е разрешено и получено от ОДП Монтана .Тук МВР няма лично участие нито е разрешавал и подписвал съответните разрешителни .Не почтено да се отправят взаимни нападки и обвинения и прехвърлят вината от болната на здравата глава ..Още по трагично и смешно е МВР да проверяват себеси .ВС МВР и ИНСПЕКТОРАТ ДА проверяват колегите си къ дето в повечето проверки не откриват виновни .

