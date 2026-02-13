Психолог за „Петрохан“: Класически култ с гуру, изолация и контрол над деца

Случаят с изолираната общност край Петрохан разкрива класически механизми на култова зависимост - силна манипулация, изолация, месианство и контрол над уязвими хора, включително деца. Това заяви пред БНТ психологът Иван Игов, който предупреди за липсата на ефективен контрол върху алтернативни практики и за сериозни слабости в системата за психично здраве и в училищната среда.

Култ с гуру и месианска идея

„Те са секта, както и да ги наричат. Даже аз мисля, че по-скоро са култ“, заяви Игов. Той обясни, че разликата между секта и култ е в ясната структура около конкретен лидер и в претенцията за притежаване на „висша истина“.

„Култът се отделя като някаква отделна общност с точно определен гуру и с точно определена месианска последователност. Те са открили великата истина. Всички останали са в тъмната страна на света и те трябва да ги просветят“, каза психологът.

Според него групата има всички характерни елементи - месианство, лидер, изолация и привличане на последователи. „Обикновено има един гуру, има последователи и има такива, които се привличат като ученици. За съжаление тук става дума вече за деца“, подчерта Игов и добави, че манипулацията е насочена към лесно уязвими момчета.

Въпроси за регистрациите и оръжията

Психологът постави серия въпроси около законността на дейността. „Как се регистрира с такова манипулативно име? Как можеш да правиш лагери за деца, без документ, който да го утвърждава? Как изведнъж имаш 20 и няколко регистрации на оръжие?“, попита той.

Игов направи и паралел с трагедията около Дейвид Кореш в Тексас. „Там също имаше изолация, оръжия, пари и влияние. Накрая хората се застреляха и запалиха фермата“, каза той.

„Тук имаме подобно нещо - убийство, самоубийство, запалване. Всичко с цел да се постигне някакво съвършенство“, заяви психологът, като добави, че според публични записи лидерът е внушавал идеи за прераждане и духовно израстване чрез крайни действия.

Пробойни в образованието и психологията

Игов коментира и лекциите, които са били изнасяни в училищна среда. „Това започва да прилича на лош криминален трилър“, заяви той.

„Навсякъде са се представяли за психолози. Калушев се е представял за хипнотерапевт. Създават училище, което има психологически практики. Какви са тези практики - никой не знае“, каза психологът и предупреди, че у нас всеки може да се обяви за специалист без реален контрол.

Той настоя за приемане на закон за психологическата подкрепа и подчерта, че училищната система също страда от системни проблеми. „Класовете вместо по 25 деца обикновено са по 30 и няколко. В такава среда нито може да се преподава ефективно, нито може да се възпитава“, заяви Игов.

Според него липсват достатъчно квалифицирани училищни психолози и методическа подкрепа. „Те се нуждаят от обучение и инструменти. В практиката си имам инструментариум, който може да свърши страхотна работа, но никой не се интересува“, заключи психологът.

