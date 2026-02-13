Скандалът с тайните камери се разраства! Стотици жени потърпевши

Разследването на нерегламентираното видеонаблюдение в козметични салони в Бургас и областта навлиза в решаващ етап, след като броят на установените потърпевши жени вече надхвърля 200. Органите на МВР, заедно с Комисията за защита на личните данни, работят по данни за организирана схема за платени излъчвания на козметични процедури в реално време.

Адвокат Росен Диев, който представлява голяма част от засегнатите, заяви пред Нова телевизия, че по време на работата по случаите са събрани доказателства за излъчване на процедури по епилация на живо в интернет. По негови думи в част от обектите има конкретни данни, че процедурите са били предавани в повече от един порносайт.

Достъпът до тези видеовръзки е бил платен, като са използвани различни валути, включително криптовалути като биткойн. По информация на защитата около 90 процента от жертвите са млади жени под 30-годишна възраст.

Заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров поясни, че камерите в козметичните салони са поставени по лична инициатива на собствениците и не попадат под регулацията на Закона за частната охранителна дейност. По думите му техническите средства не са използвани за охранителна дейност и не са били монтирани от оторизирани служители на лицензирана охранителна фирма въз основа на договор.

Това означава, че поставянето на камери в помещения за процедури, съблекални и тоалетни противоречи на действащата нормативна уредба. В момента текат досъдебни производства под надзора на прокуратурата, а институциите проверяват както начина на монтиране на устройствата, така и евентуалното нерегламентирано разпространение на интимни кадри. Поради големия брой засегнати лица се очаква срокът на разследването да бъде удължен.

