Безпрецедентен удар срещу имотните измами! 40 души задържани

Организирана престъпна група за имотни измами, действала от 2021 г. в Перник, София и Дупница, беше разбита при мащабна спецоперация. Задържани са 40 души, а по данни на разследването чрез схемата са придобити над 25 имота - апартаменти, офиси и земеделски земи. Случаят беше определен като безпрецедентен по мащаб.

„Това е безпрецедентна реализация, каквато до момента не е извършвана на територията на страната по тази линия. Групата е работила в голям мащаб“, заяви директорът на ОДМВР-Перник старши комисар Милчо Милчов в ефира на НоваНюз От задържаните 40 души седем са сочени като основни фигури в схемата. Трима от тях са в ареста, един е с парична гаранция, двама вече изтърпяват мерки по други дела, а едно лице се издирва.

По думите на Милчов престъпната схема е включвала изготвяне на неистински частни документи, сред които завещания от името на починали лица. Използван е бил и механизъм чрез така наречената „придобивна давност“. „Подавала се е молба-декларация през общината до определен нотариус, в която са посочвани свидетели. Те удостоверяват, че лицето е владеело имота добросъвестно повече от 10 години. На тази база се съставя констативен нотариален акт“, обясни той. Разследва се и дали длъжностни лица и нотариуси са действали недобросъвестно.

В групата е участвал и човек с юридическо образование - бивш адвокат, който е определял подхода при всяка измама. Установено е, че в схемата фигурират и две лица, известни от журналистическите разследвания на Вероника Димитрова. Основен участник в легализирането на имотите е бил нотариус от Перник, който междувременно е починал.

Жертвите са 28 граждани, както и две общини - Перник и Столична община. Набелязвани са основно самотни възрастни хора или имоти с множество наследници в лоши отношения. „Установени са двама възрастни и самотни хора, оставени от роднините си, които са станали жертва на манипулация“, посочи Милчов.

Разследването е започнало след сигнал от териториалната дирекция на ДАНС в Перник за опит за смяна на адресна регистрация с неистински документ. Досъдебното производство вече обхваща около 100 тома и се води под надзора на Софийската градска прокуратура. Очаква се броят на замесените лица и на незаконно придобитите имоти да нарасне.

