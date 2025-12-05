ГДБОП и ДАНС в ударна акция! Разкриха мащабна схема за ДДС измами

ГДБОП и ДАНС нанесоха силен удар срещу мащабна схема за ДДС измами. Операцията е извършена под наблюдението на Европейската прокуратура, предаде БНТ.

Акцията се е провела в четвъртък сутринта и е обхванала повече от 40 офиси на фирми, както и множество частни адреси в София и в различни региони на страната.

Паралелни акции са проведени в Пловдив, Русе, Добрич и други градове. По данни на разследването има задържани лица, както и иззети значителни суми пари и документи, които ще бъдат използвани като доказателства.

Според първоначалната информация става дума за големи компании, свързани с търговия и производство на селскостопански стоки. Укритите данъци се изчисляват на милиони левове, а разследващи твърдят, че схемата е действала дълго и е използвала сложни механизми за избягване на облагане.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com