България в центъра на разбита криптосхема за 100 милиона евро

Европейските власти разгромиха

международна схема за измами с криптовалути,

а решаваща роля в акцията изигра България.

Според Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) над 100 души са изгубили общо поне 100 милиона евро.

Операцията, координирана на континентално ниво, цели да сложи край на престъпления, които от години източват средствата на инвеститори из цяла Европа.

Арести и обиски на пет фронта

Полицията е претърсила имоти в Испания, Португалия, Италия, Румъния и България, като петима души, сред които и предполагаемият организатор на измамата, вече са задържани. Макар акцията да е проведена миналата седмица, информацията стана публична едва днес заради текущите съдебни производства.

Преведените от жертвите средства са били прехвърляни в Литва, където според разследващите се е извършвало пране на пари.

Измамни печалби и изчезващи платформи

Пострадалите са били примамвани с обещания за огромни печалби чрез професионално изглеждащи онлайн платформи за криптовалути. Когато се опитвали да изтеглят инвестициите си, от тях били изисквани допълнителни такси, след което сайтовете внезапно изчезвали.

Евроюст уточнява, че схемата е действала най-малко от 2018 г. и е обхванала 23 държави, включително Германия, Франция, Италия и Испания. Главният обвиняем е заподозрян в мащабна измама и пране на пари – престъпления, чието разкриване изведе България на преден план в европейската битка с криптоизмамите.

