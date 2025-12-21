Празниците идват, крадците също. Как да опазим домовете си

С настъпването на празничния сезон и увеличаването на пътуванията въпросът за сигурността на домовете става все по-актуален. Пред Нова телевизия началникът на сектор „Престъпления против собствеността“ към СДВР Иван Райчев и председателят на Националния съюз на ключарите Андрей Сапунджиев разказаха как съвместната им работа допринася за ограничаване на престъпността и какви са актуалните тенденции при домовите кражби.

Координация между полицията и ключарските експерти

Служителите на МВР и специалистите по заключващи системи работят в тясно сътрудничество, особено при случаи на домови кражби. Ключарите често оказват експертна помощ както при разследвания, така и при обучението на полицаи за по-ефективна реакция при подобни престъпления.

Иван Райчев посочи, че в много ситуации взаимодействието между двете страни е решаващо, тъй като познанията за заключващите механизми помагат както за разкриването на престъпления, така и за превенцията им.

Данните показват отчетлив спад

Статистиката на СДВР отчита положителна промяна при престъпленията срещу собствеността в столицата. По думите на Райчев за същия период на миналата година са регистрирани 692 домови кражби, докато към момента те са 540, което представлява около 22% спад. Разкриваемостта на тези престъпления е в рамките на 14-15%, ниво, което се счита за добро предвид спецификата и трудността при разследването им.

Превенцията започва от вратата

Според експертите най-ефективната защита е навременната превенция. Андрей Сапунджиев подчерта, че много хора се замислят за сигурността си едва след като станат жертва на кражба. Той посочи, че целта на съвместните кампании е гражданите да обръщат внимание на качеството на заключващите системи предварително, а не след настъпване на инцидент.

Социалните мрежи като риск по време на празници

Сред основните препоръки на полицията в празничния период е внимателното поведение в интернет. Иван Райчев предупреди, че публикуването на информация в социалните мрежи за отсъствие от дома може да улесни потенциални извършители.

В София, включително и в градския транспорт, вече е разпространен специален информационен плакат, който помага на гражданите да разберат какъв тип ключ използват и дали той осигурява надеждна защита. Целта е хората да се чувстват по-сигурни и спокойни, докато прекарват празниците със своите близки.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com