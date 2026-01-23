Джебчийка с дълго досие получи две ефективни присъди

Само за три дни жена с дълга криминална биография беше осъдена два пъти за кражби, извършени при опасен рецидив, след като Софийска районна прокуратура внесе в съда обвинителни актове по два отделни случая. Става дума за серия от престъпления, извършени в търговски обекти в столицата, при които обвиняемата се е възползвала от невниманието на клиенти.

Първата кражба е от 9 юни 2025 г., когато в магазин в София жената отнема дамска чанта с кожено портмоне и 440 лева, оставени за кратко без надзор. Само два месеца по-късно, на 5 август 2025 г., тя действа по сходен начин в друг търговски обект, като този път жертвата е възрастна жена, а отнетата сума е 540,88 лева.

И в двата случая престъпленията са извършени при опасен рецидив – обстоятелство, което значително утежнява отговорността. По данни на прокуратурата обвиняемата е осъждана 24 пъти в България, както и неколкократно в чужбина, което я нарежда сред хроничните рецидивисти.

След проведени досъдебни производства, разпити на свидетели и експертизи, делата стигат до Софийски районен съд, където жената признава вината си. Съдът ѝ налага две ефективни присъди – 1 година и 10 месеца лишаване от свобода по първото дело и 2 години затвор по второто, като и двете наказания са при първоначален строг режим. Първата присъда е окончателна, а втората подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

