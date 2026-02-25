Десислава Петрова: Прокуратурата е под натиск

От пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС) в момента се иска да вземе становище по въпрос, който е поставен за обсъждане пред Конституционния съд. В момента се вкарваме в спирала от проблеми, която ще нагнети допълнително обстановката. Това заяви заместник-градският прокурор Десислава Петрова пред БНТ.

Според нея не може да се иска от пленума на ВСС да пререшава въпроса с изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. "Проблемът има трудности с еднопосочното прилагане на Закона за съдебната власт", добави тя.

Прокурор Десислава Петрова сподели, че прокуратурата се усеща, че е подложена на натиск. "За пореден път се занимаваме с кадрови въпроси, а за да се решат въпросите трябва да има стабилно мнозинство", призова тя.

Прокурор Петрова заяви още, че не може да заема страна по позицията на Асоциацията на прокурорите. "Асоциация на прокурорите в България имаше много успехи, а дейността ѝ се концентрира върху инициативи, които са много хубави, но направени в неподходящо време. Ние имахме несъгласие с начина, по който се управлява Асоциацията на прокурорите", посочи тя.

Петрова обясни, че до това положение да няма главен прокурор е заради реформата на парче на съдебната власт. "Опитите са безкрайно горчиви и не се поучаваме от това. Ако служебната власт желае да възстанови нормалното конституционно положение, то тогава трябва да организира честни и прозрачни избори, които да не оставят съмнение за изборите, да се формира стабилно мнозинство, да се избере нов състав на ВСС и то да избере титулярен главен прокурор", коментира зам.-градският прокурор.

