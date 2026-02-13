Съдът дава ход на процеса срещу Никола Барбутов

В Софийския градски съд предстои разпоредително заседание по делото срещу бившия заместник-кмет на столицата Никола Барбутов. Той е обвинен за участие в организирана престъпна група, свързана с подкупи и длъжностни престъпления, заедно с бизнесмена Петър Рафаилов, Соня Клисурска и Росица Пандова. Според прокуратурата схемата е действала в рамките на общинската администрация и е засягала обществени поръчки и договори.

Обвинителният акт беше внесен в съда през ноември 2025 г., след приключване на разследването. Малко след това съдът измени мярката за неотклонение на Барбутов в домашен арест. Той бе задържан в края на юни миналата година при акция на КПК в сградата на Столичната община.

Днешното заседание ще определи дали делото ще тръгне по същество и дали са допуснати процесуални нарушения в досъдебната фаза. Очаква се защитата да постави въпроси относно събраните доказателства и начина на провеждане на специализираните разузнавателни средства. Ако съдът приеме, че няма пречки, процесът ще бъде насрочен за разглеждане по същество в следващите месеци.

