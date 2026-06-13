Съдът дава ход на процеса срещу Никола Барбутов
Обвинения за подкупи и длъжностни престъпления влизат в СГС
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Обвинения за подкупи и длъжностни престъпления влизат в СГС
Като причина за преместването е посочено, че делата вече са внесени в съда
Той продължава да е с постоянна мярка "задържане под стража"
Софийски градски съд се произнесе
В края на юни те бяха задържани по обвинение за участие в организирана престъпна група
Делото срещу него е за корупция
Кметът заяви, че е бил наясно с дейността на заместника си Никола Барбутов по всички проекти
Съдебното определение е окончателно
Записът между Барбутов и Тодоров е направен от Антикорупционната комисия
Той стана причина за оставката на съпредседателя на ПП Кирил Петков
Втори ден от прокуратурата и Антикорупционната комисия не дават никаква официална информация за разследването
Предстоят още обиски на големи търговски дружества, получавали пари от общината
Барбутов е задържан за 24 часа. Вероятно в ареста са поне още двама души
Корупционният скандал в Столичната община трещи
Антикорупционната комисия влезе в Столична община, направи обиски