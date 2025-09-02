Примката се затяга! Зам.-кметът Барбутов с нови обвинения

Две нови обвинения повдигна прокуратурата на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов

Освен за участие в организирана престъпна група и за предлагане на подкуп, той е обвинен и че в съучастие с експерта по обществени поръчки Петър Рафаилов е предложил на кметовете на "Младост" и "Люлин" да им бъдат изпратени експерти, които да ги съветват при изготвянето на документи за обществените поръчки с благоприятни за определени фирми условия, каза адвокатът на Барбутов Ина Лулчева.

Второто обвинение е за това, че е превишил властта си заедно с Рафаилов, като е предложил експертите, които да помогнат на районните кметове, каза Лулчева, цитирана от БТА.

