Нов състав на съда подхваща делото на Благомир Коцев

Софийският апелативен съд в нов състав ще разгледа днес въззивното дело по мярката за неотклонение на варненския кмет Благомир Коцев.

Делото касае жалба на защитата на Коцев срещу решение на Софийския градски съд, с което той беше оставен в ареста.

Вчера пети наказателен състав с председател Александър Желязков си направи отвод по делото за мярката на Благомир Коцев и то беше преразпределено на нов съдебен състав.

Магистратите трябва да решат дали да оставят окончателно в ареста варненския кмет.

